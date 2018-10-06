Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность

Управление внутренней политики проводит раз в месяц открытые дискуссии по разъяснению программы «Рухани жангыру». Третий по счету диспут был посвящен повышению уровня образования населения через распространение культа знаний.

Интересная тема, имеющая неоднозначные оценки и прогнозы. Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться. Молодежь может прилежно учиться в школе, но при поступлении в вуз потерпит катастрофу, если не даст на лапу. Это в советское время любой мог поступить и бесплатно учиться, сейчас за гранты идет борьба не только и не столько набранных баллов, сколько родственных связей и денег. Один из спикеров встречи, замдиректора СШ № 3 Амиржан Джумабеков, сообщил, что около 40% выпускников едут поступать в российские вузы, потому что стоимость обучения и проживания меньше, чем в РК, а уровень преподавания выше и больше грантов.

У нас нет компьютерной сдачи ЕНТ. И это препятствие для людей с ограниченными возможностями. Асхат Сейралин с диагнозом ДЦП вынужден был сдавать ЕГЭ в России, с набранными баллами был принят на бюджет в Финансовый университет при Правительстве РФ. Сейчас учится на последнем курсе и является гордостью факультета госуправления. А вот найдется ли ему достойное место на родине - большой вопрос.

Мы имеем многочисленные случаи, когда на госслужбу приходят только благодаря знанию госязыка. Кстати, и соискатели стипендии «Болашак» тоже в обязательном порядке должны сдавать тесты на знание госзязыка. Разве обучение за рубежом идет на казахском? Это искусственный барьер для талантливой русскоязычной молодежи. Да и сама программа «Болашак» стала пристанищем для детей влиятельных людей, а выпускники ничем особенным, кроме понтов, не отличились. Исключение составил Куандык Бишимбаев, стремительно взлетевший в кресло министра, но вскоре загремевший на зону за взятки в особо крупных размерах.

Программа модернизации общественного сознания, предполагающая и распространение культа знаний, безусловно, интересна и выглядит многообещающей. Но выполнима она при одном непременном условии: уважении к законам страны и их обязательном исполнении. Пока же у нас так не получается, и мы не видим системной борьбы с почти узаконенными отношениями Саке-Маке-Баке, опирающимися на принципы родства, землячества, взяточничества. Пока они торжествуют, у нас не будет стремления к высокому качественному образованию. Зачем грызть гранит науки, когда достаточно встречи или звонка, чтобы заполучить теплое местечко, синекуру в ее классическом понимании. Вот о чем должна болеть голова у авторов этого прекраснодушного проекта, смутно напоминающего утопические прожекты Томаса Мора, Томмазо Кампанеллы, Сен-Симона, Фурье и иже с ними.

Как бороться с реалиями нашей жизни, на диспуте особо не заморачивались, хотя спикеров на сей раз пригласили незаурядных. Преподаватель философии КГУ Денис Качеев показал, как можно сложные элементы общественной жизни объяснять доступным языком, избегая шаблонов и псевдонаучных выражений. Амиржан Джумабеков рассказал, о чем размышляют выпускники школ при выборе вуза и страны обучения, какие у них приоритеты, что делать, чтобы уменьшить отток выпускников за пределы Казахстана. Аруна Жаксагулова на собственном жизненном опыте постаралась убедить всех, что в жизни можно преодолеть многие невзгоды, если не опускать руки. Видимо, для экзотики был приглашен учитель физики из НИШ Джеффри Грант (США), пытавшийся сравнить подходы к образованию в США и у нас.

Не надо быть Нострадамусом, чтобы понять: любая, даже суперсовременная система образования, попав к нам, будет извращена до неузнаваемости коррупционерами отечественного разлива.