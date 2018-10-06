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antonK
И снова "кронирование"....
antonK: неШкольника ой, там оказывается двоЕшник. Ну, да ладно, для отлиШников
06.10.18 14:37
antonK
И снова "кронирование"....
yudjin: В конечном итоге деревья также частично отмирают и выглядят примерно так: Источник:www.ng.kz Возможно я напишу нечто необычное и не понятное для неШкольника, но весной все деревья так...
06.10.18 14:35
yudjin
И снова "кронирование"....
antonK: ну круто ведь получилось? для ограниченных в знаниях двоеШников , поясняю, что кроме визульно-эстетической, деревья вдоль дорог несут еще куда более важные функции:...
06.10.18 13:54
Сыкымы
«Дело не в деньгах и не в статусе» - группа Serebro дала эксклюзивное интервью «НГ» перед концертом в Костанае
А что, носки с босоножками в стиле "а ля колхоз" - снова в тренде? :lol:
06.10.18 13:40
antonK
И снова "кронирование"....
Добавлю. Улица стала выглядеть просторной и большой. И свет фонарей "доходит" до земли теперь, а не подсвечивает тополя. [Исправлено: antonK, 06.10.2018 - 13:23]
06.10.18 13:22
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Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность

«Зачем грызть гранит науки, когда достаточно звонка, чтобы заполучить теплое местечко?»
6 октября 2018, 10:01 |  Мнения

Управление внутренней политики проводит раз в месяц открытые дискуссии по разъяснению программы «Рухани жангыру». Третий по счету диспут был посвящен повышению уровня образования населения через распространение культа знаний.

Интересная тема, имеющая неоднозначные оценки и прогнозы. Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться. Молодежь может прилежно учиться в школе, но при поступлении в вуз потерпит катастрофу, если не даст на лапу. Это в советское время любой мог поступить и бесплатно учиться, сейчас за гранты идет борьба не только и не столько набранных баллов, сколько родственных связей и денег. Один из спикеров встречи, замдиректора СШ № 3 Амиржан Джумабеков, сообщил, что около 40% выпускников едут поступать в российские вузы, потому что стоимость обучения и проживания меньше, чем в РК, а уровень преподавания выше и больше грантов.

У нас нет компьютерной сдачи ЕНТ. И это препятствие для людей с ограниченными возможностями. Асхат Сейралин с диагнозом ДЦП вынужден был сдавать ЕГЭ в России, с набранными баллами был принят на бюджет в Финансовый университет при Правительстве РФ. Сейчас учится на последнем курсе и является гордостью факультета госуправления. А вот найдется ли ему достойное место на родине - большой вопрос.

Мы имеем многочисленные случаи, когда на госслужбу приходят только благодаря знанию госязыка. Кстати, и соискатели стипендии «Болашак» тоже в обязательном порядке должны сдавать тесты на знание госзязыка. Разве обучение за рубежом идет на казахском? Это искусственный барьер для талантливой русскоязычной молодежи. Да и сама программа «Болашак» стала пристанищем для детей влиятельных людей, а выпускники ничем особенным, кроме понтов, не отличились. Исключение составил Куандык Бишимбаев, стремительно взлетевший в кресло министра, но вскоре загремевший на зону за взятки в особо крупных размерах.

Программа модернизации общественного сознания, предполагающая и распространение культа знаний, безусловно, интересна и выглядит многообещающей. Но выполнима она при одном непременном условии: уважении к законам страны и их обязательном исполнении. Пока же у нас так не получается, и мы не видим системной борьбы с почти узаконенными отношениями Саке-Маке-Баке, опирающимися на принципы родства, землячества, взяточничества. Пока они торжествуют, у нас не будет стремления к высокому качественному образованию. Зачем грызть гранит науки, когда достаточно встречи или звонка, чтобы заполучить теплое местечко, синекуру в ее классическом понимании. Вот о чем должна болеть голова у авторов этого прекраснодушного проекта, смутно напоминающего утопические прожекты Томаса Мора, Томмазо Кампанеллы, Сен-Симона, Фурье и иже с ними.

Как бороться с реалиями нашей жизни, на диспуте особо не заморачивались, хотя спикеров на сей раз пригласили незаурядных. Преподаватель философии КГУ Денис Качеев показал, как можно сложные элементы общественной жизни объяснять доступным языком, избегая шаблонов и псевдонаучных выражений. Амиржан Джумабеков рассказал, о чем размышляют выпускники школ при выборе вуза и страны обучения, какие у них приоритеты, что делать, чтобы уменьшить отток выпускников за пределы Казахстана. Аруна Жаксагулова на собственном жизненном опыте постаралась убедить всех, что в жизни можно преодолеть многие невзгоды, если не опускать руки. Видимо, для экзотики был приглашен учитель физики из НИШ Джеффри Грант (США), пытавшийся сравнить подходы к образованию в США и у нас.

Не надо быть Нострадамусом, чтобы понять: любая, даже суперсовременная система образования, попав к нам, будет извращена до неузнаваемости коррупционерами отечественного разлива.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...любая, даже суперсовременная система образования, попав к нам, будет извращена до неузнаваемости коррупционерами отечественного разлива.

Боюсь, это утверждение верно не только для системы образования.
Профайл

§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногда хочется спросить у тов. Денисова, он считает себя образованным человеком?
Профайл

§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.10.18 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что мешает?
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И несомненно, восхищение чиновниками в других странах, преподносится тов. Денисовым как его личное образование, данное ему в советское время, да и мне тоже..
Да если бы советское время дало нам то, о чем тов. Денисов постоянно говорит, разве мы бы профукали глупо и навсегда свою страну?
Немного пафоса, немного лжи, статья написана..
Все впрочем как и всегда..
Профайл

§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.10.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
разве мы бы профукали глупо и навсегда свою страну?

От большинства из нас там ничего не зависело
Профайл

§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот тут как прекрасно сказано..

Цитата:
Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не детьс


Сколько не учи обезьяну, она останется тем же..
Выходит нам нужно до сих пор пользоваться отсталым советским образованием и отстать от развитых стран еще больше?
Профайл

§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

От большинства из нас там ничего не зависело

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515#781378

Ты чего?
Сам понимаешь то о чем говоришь?
В Турции в одно время срубили в парке пару деревьев, вся страна встала как один, против..
Думаешь если бы встали все образованные люди против распада Союза, Союз в е равно бы распался?
А все потому, что развалили Союз именно только образованные люди, и не стоит ими сейчас вот так гордиться, как в каждой статье тов. Денисов..
Профайл

§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
из нас там ничего не зависело

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781378&topic_id=35756&forumid=1#781378

И почему такое холопское выражение, типа от нас ничего не зависит, Бог решит сам..
Там решал Бог?
Там решали такие же люди, как ты и как я и тем более как тов. Денисов..
И образованные люди так не скажут.
Так говорят только глупцы..
Ничего личного..
Профайл

§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.10.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну лично я во времена распада союза в начальной школе учился, и в ключевых моментах развала участия не принимал.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну лично я во времена распада союза в начальной школе учился, и в ключевых моментах развала участия не принимал.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781382&topic_id=35756&forumid=1#781382

Тогда тебе не понять, о чем тов. Денисов и я говорим..
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.10.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Сколько не учи обезьяну, она останется тем же..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515?1538805657


Это о казахстанцах?


Цитата:
211:
Тогда тебе не понять, о чем тов. Денисов и я говорим..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515?1538805657



Ставишь свои токсичные посты на один уровень с публикациями Денисова?
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§ elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.10.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тогда тебе не понять, о чем тов. Денисов и я говорим.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781382&topic_id=35756&forumid=1&1538806513

Ну да не каждый может смотреть в завтрашний день. Тебе тож не понять :lol:
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Это о казахстанцах?

Ты все русские пословицы и поговорки примеряешь только к казахстанцам или есть мериканские какие?
Даже понять смысл поговорки, тебе не хватает образования, кстати оно у тебя наше, казахстанское по видимому, раз не знаешь русских пословиц..
Тогда тов. Денисов насчет тебя скажу, прав..
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
да не каждый может смотреть в завтрашний день

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781390&order=0&viewmode=flat&pid=781388&forumid=1#781390

Ну согласен, не каждый, только те поддержали развал, образованцы, которые мечтали уехать от проклятого Союза и видели свой завтрашний день где то на Канарах или на Германии..
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