Когда начнут маркировать пиво и БАДы в Казахстане, рассказали в Минторговли
В Казахстане определили точные сроки введения маркировок для пивоваренной продукции и биологически активных добавок, передает Informburo.kz. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании правительства. Нововведение поможет бороться с теневой экономикой, считают в ведомстве.
Фото Informburo.kz
По его словам, теневая экономика негативно влияет на развитие среднего и малого бизнеса, снижает конкуренцию и лишает бюджет значительных доходов. Для решения этих проблем в стране расширят список товаров с обязательной маркировкой:
- моторные масла – до конца 2025 года;
- пивоваренная продукция – с февраля 2026 года;
- товары лёгкой промышленности – с марта 2026 года;
- ювелирные изделия – с декабря 2026 года;
- биологически активные добавки – с 2027 года.
В конце июля Министерство энергетики анонсировало внедрение цифровой маркировки моторных масел. Это повысит прозрачность рынка нефтепродуктов и усилит защиту прав потребителей, считают в ведомстве.
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