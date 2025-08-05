В Казахстане определили точные сроки введения маркировок для пивоваренной продукции и биологически активных добавок, передает Informburo.kz. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании правительства. Нововведение поможет бороться с теневой экономикой, считают в ведомстве.

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По его словам, теневая экономика негативно влияет на развитие среднего и малого бизнеса, снижает конкуренцию и лишает бюджет значительных доходов. Для решения этих проблем в стране расширят список товаров с обязательной маркировкой:

моторные масла – до конца 2025 года;

пивоваренная продукция – с февраля 2026 года;

товары лёгкой промышленности – с марта 2026 года;

ювелирные изделия – с декабря 2026 года;

биологически активные добавки – с 2027 года.

В конце июля Министерство энергетики анонсировало внедрение цифровой маркировки моторных масел. Это повысит прозрачность рынка нефтепродуктов и усилит защиту прав потребителей, считают в ведомстве.