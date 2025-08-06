В Казахстане с 11 августа упростят порядок получения электронной цифровой подписи (ЭЦП), передаёт Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Как сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, услугу получения ЭЦП полностью переведут в онлайн-формат. Это делается для повышения уровня защиты персональных данных и обеспечения сохранности цифровой идентичности граждан. Третьи лица больше не смогут получить ЭЦП другого человека.

Ранее ключи ЭЦП можно было получить как онлайн, так и при обращении в центры обслуживания населения. Теперь процедура полностью переведена в онлайн.

Как получить ЭЦП онлайн

Зайдите на портал egov.kz или pki.gov.kz.

Подайте онлайн-заявку.

Пройдите биометрическую идентификацию – система распознает ваше лицо через камеру.

Если личность подтверждена успешно, ключ ЭЦП выдаётся сразу же онлайн без участия сотрудников ЦОНа.

Если система не смогла провести идентификацию, например, в случае отсутствия фото в базе или технической ошибки – пользователю предоставляется возможность повторить попытку. Система допускает до пяти попыток биометрической проверки. Только после этого открывается возможность подать заявку на получение ЭЦП через ЦОН и прохождения идентификации личности через оператора ЦОН с необходимым пакетом документов.

Без прохождения биометрии подача заявки в ЦОН у оператора невозможна. Оператор проверяет информацию по ИИН и, при отсутствии пяти неуспешных попыток биометрии, не сможет оказать услугу. Доступ к подаче через ЦОН открывается автоматически только после исчерпания всех онлайн-попыток.

Казахстанцы, у которых нет доступа к интернету или к компьютеру, смогут пройти биометрию в зонах самообслуживания ЦОН. Если пользователь успешно проходит идентификацию на месте, ключи выдаются онлайн без участия оператора ЦОН.

По данным цифрового министерства, с начала 2025 года в Казахстане выдано более 14,9 миллиона ключей ЭЦП. Из них 92,25 процента – через удаленную идентификацию и лишь 7,75 процента – через ЦОН.

Напомним, в Казахстане с этого года действует ответственность за использование чужой ЭЦП - по статье 640 Кодекса об административных правонарушениях.