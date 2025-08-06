Премьер-министр Олжас БЕКТЕНОВ спросил министра здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВУ о дефиците врачей в сёлах, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Фото:t.me/KZgovernment

На заседании правительства глава кабинета министров назвал это актуальной проблемой.

- Вы упомянули о кадровом дефиците. Как именно мы будем проблему решать? - спросил Олжас Бектенов.

По словам министра здравоохранения, в 2024 году был принят ряд мер поддержки для обеспечения системы здравоохранения кадрами.

- Предусмотрено выделение средств в размере 100-кратной минимальной заработной платы. Кроме того, увеличен объём бюджетных кредитов для молодых специалистов, выезжающих в села, на покупку или строительство жилья. Ставка по такому кредиту - всего 0,01 процента. Мы считаем это серьёзной мерой поддержки, - ответила Альназарова.

Она также добавила, что детям медицинских работников на местном уровне будет предоставляться приоритет при зачислении в детские сады.

- Все социальные меры поддержки предусмотрены законом. Однако важно, чтобы местные исполнительные органы реально обеспечивали приоритет для медработников, - добавила министр.

Напомним, в прошлом году мы сообдщали о том, что депутаты Костанайского областного маслихата одобрили увеличение пособий для прибывающих в села врачей. Причина - нехватка специалистов.

Также недавно мы сообщали, что Минздрав предложил женщинам выдавать бесплатные противозачаточные.