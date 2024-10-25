Увеличить размер пособий для вновь прибывших врачей предложили депутатам Костанайского областного маслихата на внеосчередной сессии, которая прошла 23 октября. Причина - специалистов не хватает.

- Общий дефицит врачей на сегодня составил 245 специалистов, в том числе 72 на селе, - сообщила на сессии заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Алмагуль ЖАРМАГАМБЕТОВА. - За 9 месяцев 2024 года в область прибыли 254 врача. Для них предусмотрены меры социальной поддержки в виде выплат подъемных за счет средств областного бюджета в размере 3,5 млн тенге в городе и 5 млн в селе. Предусмотрена обязательная отработка в течение 7 лет. Также предусмотрены выплаты из собственных средств медицинских организаций. Кроме того, им предоставляется или арендуется жилье.

В этом году 93 врача получили выплаты на общую сумму 379,5 млн тенге. В том числе 36 врачей работают в селах. Выплаты осуществляются по поданным заявлениям специалистов.

- Для поддержки южных регионов области предлагаем рассмотреть меры социальной поддержки в виде выплат подъемных в размере 5 млн тенге в городе Аркалык, 7 млн в Амангельдинский и Джангельдинский районы, - отметила Жармагамбетова.

Депутат от партии "Amanat" Кырмызы ЖАНБЫРШИНА попросила уточнить, какова нехватка кадров в тех районах, где предлагают увеличить подъемные. По данным облздрава, в Аркалыке не хватает 21 врача, в Джангельдинском районе - 7 врачей, в Амангельдинском - 2 специалистов.

- Вопрос нехватки врачебного персонала очень остро стоит в Житикаринской больнице, - отметил депутат от партии "Ак жол" Руслан МАМЕДОВ. - Житикара - район не простой, люди не хотят сюда ехать. Ближайшие села - Денисовка и Камысты, там выплачивают 5 млн тенге, что делает их более привлекательными, чем Житикара. В июне в нашей больнице появился новый главврач, который пытается привлечь новые кадры. У нас ситуация даже хуже, чем в Аркалыке. Поэтому я предлагаю увеличить и в Житикаре сумму подъемных до 5 млн тенге.

По данным Мамедова, в начале 2024 года в Житикаре не хватало 40 врачей. За последние 9 месяцев новый главврач привлек 8 специалистов. В облздраве пообещали, что займутся нехваткой врачей в Житикаре. Но увеличивать субсидии в этом городе не стали.

Предложение облздрава депутаты поддержали единогласно.

Фото - кадры из видеотрансояции