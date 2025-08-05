В Казахстане планируется выдавать на бесплатной основе противозачаточные средства, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

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Выступая на заседании правительства, министр здравоохранения Акмарал Альназарова призвала акиматы выделить средства на эти цели.

"Просим местные исполнительные органы предусмотреть финансирование за счёт средств местного бюджета для укомплектования кадрами и повышения их квалификации, укрепления материально-технической базы медицинских организаций, предоставления транспорта для доставки беременных и детей в областные центры, для обеспечения контрацептивными средствами женщин фертильного возраста из уязвимой группы", - сказала министр на заседании правительства.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава, женщины фертильного возраста смогут бесплатно получать контрацептивы, включая противозачаточные спирали. Выдача средств будет осуществляться при поликлиниках по всей стране, в том числе в городах республиканского значения.

Отмечается, что такие меры необходимы для снижения незапланированной, нежелательной беременности, а также при противопоказаниях к беременности, что предотвращает материнскую и младенческую смертность.