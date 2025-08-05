В поле зрения правоохранительных органов мужчина попал случайно: полицейские получили сообщение о нарушении правил парковки и выехали на место. Оказалось, что водитель находится под воздействием наркотиков, и более того - занимается их распространением.

Автомобиль "ВАЗ-21907", припаркованный с нарушением, оказался не просто транспортом, а настоящим мобильным складом подозрительных предметов. Поведение 27-летнего водителя сразу вызвало у патрульных сомнения - он вел себя нервно и неадекватно.

- Освидетельствование подтвердило: мужчина находился под воздействием каннабиноидов. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили зип-пакеты с белым порошком, разноцветные рулоны изоленты, электронные весы, перчатки. Некоторые свертки были плотно обмотаны изолентой, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Позже задержанный сообщил места тайников. В лесопосадках Костаная и возле посёлка Аманкарагай оперативники обнаружили ещё несколько свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала: из незаконного оборота изъято 210 граммов мефедрона - это примерно 400 разовых доз, которые не попали на городские улицы.

В отношении подозреваемого начато расследование по статье о сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Полиция проверяет его причастность к другим аналогичным эпизодам.