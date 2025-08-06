Министерство здравоохранения Казахстана опровергло распространяемую в соцсетях информацию о возможных ограничениях в доступе к медицинской помощи и лекарствам для пациентов с сахарным диабетом, передает Informburo.kz. Все граждане, состоящие на диспансерном учёте с этим диагнозом, продолжают получать необходимое лечение в полном объёме, заверили в ведомстве.

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В настоящее время в стране более 535 тысяч человек находятся под постоянным медицинским наблюдением из-за сахарного диабета, в том числе 5625 детей. Все они получают лекарства бесплатно, в соответствии с утверждёнными стандартами медицинской помощи.

Государство ежегодно направляет значительные ресурсы на лечение этого заболевания, отметили в Минздраве. Средний объём затрат на одного пациента с диабетом варьируется от 618 тенге до 6,5 млн тенге в зависимости от тяжести состояния. Общая сумма расходов может достигать 46 млрд тенге в год.

"С января следующего года лекарственное обеспечение пациентов с сахарным диабетом будет организовано через систему обязательного социального медицинского страхования. Такой подход позволит обеспечить стабильное и своевременное финансирование закупок медикаментов, а также более эффективно покрывать растущие потребности в современных препаратах", – пояснили в ведомстве.

В настоящее время 96% пациентов с этим диагнозом уже охвачены системой ОСМС. За детей, пенсионеров, беременных женщин, лиц с инвалидностью и другие социально уязвимые категории граждан взносы в фонд ОСМС производит государство, что гарантирует непрерывность и доступность медицинских услуг для них.

Министерство также утвердило обновлённый перечень лекарственных средств, применяемых при лечении сахарного диабета. Из него исключены препараты с недостаточной клинической эффективностью, при этом расширен доступ к современным инсулинам, включая деглудек – препарат нового поколения, рекомендованный для различных категорий пациентов, в том числе для беременных женщин и детей.