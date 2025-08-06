В 15 км от Рудного, на берегу Каратомарского водохранилища, прошли гонки на лыжероллерах на трех дистанциях, приуроченные к 80-летию прославленного рудненского лыжника, двукратного бронзового призера Олимпийских игр, серебряного призера чемпионата мира, семикратного чемпиона СССР, Почетного гражданина города Рудного Ивана Ивановича Гаранина.

Старт 30-километровой гонки в честь 80-летия Ивана Гаранина

В соревнованиях приняли участие около полусотни лыжников из Астаны, Костаная, Лисаковска, Рудного, Щучинска и гости из России. Старты могли бы стать более массовыми, но гонка совпала с проведением в Денисовском районе финальных стартов летней спартакиады Костанайской области, от участников которой пришли в Рудный в этот день поздравления юбиляру. А поздравлений было много - и со всех регионов Казахстана, и из разных уголков мира. Ведь Ивана Гаранина во всем мире знают, как «Короля лыжни», принесшего в 1976 году мировую известность небольшому городку из Северного Казахстана.

Родился Иван Иванович Гаранин 1 августа 1945 года в поселке Соколовка Кустанайской области. А впервые громко заявил о себе в 1969 году на празднике Севера в Мурманске. Олимпиада в Саппоро в 1972 году для Ивана Гаранина, снискавшего к этому времени славу хорошего марафонца, стала первой. Он выступал на дистанции 50 км, финишировав 17-м.

Иван Иванович Гаранин внимательно следил за гонкой и сам без внимания не оставался

О Гаранине вновь заговорили после чемпионата мира 1974 года в Фалуне (Швеция), где он отлично пробежал первый этап в эстафете 4х10 км, в которой советские лыжники стали вторыми. В конце марта 1975 года на чемпионате страны в Мурманске Гаранин после травмы выиграл гонки на дистанциях 30 км и 50 км и был вторым в 15-километровой гонке. И, желая доказать, что он достоин второй раз выступить на Олимпийских играх, в следующих 13 всесоюзных стартах Гаранин побеждал 12 раз и один раз стал вторым.

Иван Гаранин был, пожалуй, самой загадочной фигурой среди лыжников на ХII Олимпийских играх в Инсбруке, завоевав свою первую олимпийскую бронзу в гонке на 30 км. У него был реальный шанс стать олимпийским чемпионом вместе со своими товарищами по эстафетной команде - Николаем Бажуковым, Сергеем Савельевым и Евгением Беляевым. Но...

После проблемы с ботинком у Беляева на первом этапе и неправильной коррекции смазки лыж у Савельева на третьем Гаранин на последнем этапе стартовал только шестым с разрывом от третьего мета более чем в минуту. Трудно понять, в каком физическом и психологическом состоянии он пробежал свою «десятку», показав второй результат среди 64 участников эстафеты, что позволило ему принести команде бронзовые олимпийские медали. Кстати, до 1976 года спортсмены Казахстана не смогли завоевать ни одной медали, выступая на зимних Олимпиадах. Иван Гаранин сделал это первым.

Гаранин не стал олимпийским чемпионом, но о нем заговорил весь мир после того, как он совершил невозможное. Игры в Инсбруке некоторые журналисты назвали «Олимпиадой Гаранина». А в 1977 году Гаранин первым из советских гонщиков выиграл знаменитую 85-километровую королевскую гонку «Васалоппет» в Швеции.

Организаторами соревнований в честь 80-летия Ивана Ивановича Гаранина стали энтузиасты и члены клуба «СК «Рудный» любителей лыжных гонок», который возглавляет Светлана Парисеева. В программу стартов входили лыжероллерные гонки классическим стилем в зависимости от возраста и пола участников на дистанциях 30 км, 21 км и 15 км. А победители и призеры определялись в восьми возрастных группах.

Иван Иванович лично присутствовал на соревнованиях, что, по словам всех участников и зрителей, придало им особую ценность. А его семья оказала поддержку в приобретении наград и организации питания на дистанции.

Лидируют Владислав Ковалев из Костаная (№12) и Сергей Киживатов из Тольятти (Россия)

Мужчины до 60 лет соревновались на дистанции 30 км. Победителями в своих возрастных группах стали Владислав Ковалев из Костаная (18-29 лет), Ануар Ибрагимов (30-39 лет) из Астаны, Вячеслав Быцко (40-49 лет) из Лисаковска и Сергей Киживатов (50-59 лет) из Тольятти (Россия).

На дистанции 21 км соревновались мужчины от 60 до 74 лет, где первенствовали в своих возрастных группах Бахыт Мурзагельдин (60 лет - 64 года) из Щучинска, Сергей Калашников (65-69 лет) из Щучинска и Сергей Васильев (70 лет - 74 года) из Рудного.

А мужчины в возрасте 75 лет и старше бежали 15 км, и первым на финише здесь был Николай Хрипунов из Лисаковска.

Лидеры женской гонки на 15 км Ксения Шалыгина и Дарья Ряжко (№7)

Все женщины соревновались на дистанции 15 км, на которой победительницами в своих возрастных группах стали рудничанки Дарья Ряжко (18-29 лет), Анна Метла (40-49 лет), Римма Коваль (50-59 лет) и Лариса Костромина (75 лет и старше) и Куляш Тулебаева (60-69 лет) из Костаная.

На дистанции Валерий Вакуленко

Из числа лыжников Костанайской области призовые места в гонке в своих возрастных группах завоевали костанайцы Артем Брагин, Вячеслав Гаранин, Сергей Белишкин, рудничане Захар Гриненко, Мансур Акмалов, Айдархан Ибрагимов, Федор Дычко, Ирина Промоведова, Ирина Некрылова и Татьяна Сущик, а также Ксения Шалыгина, Валерий Вакуленко и Александр Никитин из района Беимбета Майлина и Владимир Бойко из Сарыкольского района.

Дистанцию преодолевает Сергей Белишкин

Участники стартов выразили благодарность Светлане Парисеевой и главному судье соревнований Владимиру Кондратьеву за организацию, высокий уровень проведения стартов, дружескую атмосферу и возможность лично поздравить с юбилеем Ивана Ивановича Гаранина, чьи достижения навсегда вписаны в историю отечественного спорта.

Из досье «НГ»

Гаранин Иван Иванович 1 августа 1945 года в поселке Соколовка Кустанайской области, окончил Алма-Атинский институт физической культуры и спорта, заслуженный мастер спорта СССР, семикратный чемпион Советского Союза по лыжным гонкам, член сборной СССР с 1970 по 1981 гг., участник ХI зимних Олимпийских игр в Саппоро (Япония, 1972 г.), серебряный призер чемпионата мира в эстафете 4х10 км (1974 г.), бронзовый призер ХII Олимпийских игр в Инсбруке (Австрия, 1976 г.) в эстафете 4х10 км и в гонке на 30 км, победитель 85-километровой королевской гонки «Васалоппет» в Швеции (1977 г.), награжден орденом «Знак почета» в 1976 г. и орденом «Парасат» в 2001г., заслуженный тренер РК, Почетный гражданин города Рудного.

Фото предоставлены «СК «Рудный любителей лыжных гонок»