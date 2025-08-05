В мае КФФ объявила о запуске нового национального турнира в формате «11х11» - чемпионата страны среди любительских команд «Қазақстан әуесқой лигасы», который призван стать крупнейшим проектом в сфере массового футбола.

Играют «КСК» (черные футболки) и «Арлан» / Фото instagram.com/fcko_kst

В дебютном сезоне стартовали 268 команд. Турнир призван сыграть важную роль в укреплении клубной инфраструктуры и повышении социальной значимости футбола в регионах.

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Давид ЛОРИЯ отметил при запуске проекта, что это будет не просто соревнования, а новый этап развития этого вида спорта:

- Может принять участие каждый, кто любит футбол. Благодаря этому увеличится число региональных команд, а у молодежи появятся новые возможности. Наша цель - развивать потенциал футбола, оживлять спортивную жизнь в регионах и открывать путь к мечте болельщиков и игроков. Мы будем и дальше поддерживать этот проект, чтобы он ежегодно проходил на высоком уровне.

Соревнования пройдут в два этапа. Региональный этап проводится с мая по сентябрь в каждом из 20 регионов. Финальный состоится осенью, где лучшие команды сразятся за звание чемпиона Казахстана. Победитель турнира получит право выступить во Второй лиге сезона-2026, станет участником Кубка Казахстана в следующем году, а также представит страну на международной арене - в Кубке регионов УЕФА.

Инициативу КФФ с энтузиазмом поддержала Федерация футбола Костанайской области, вице-президент которой Булат ИСКАКОВ сказал перед стартом чемпионата Костанайской области:

- Это значимое спортивное событие, которое объединит сильнейшие любительские команды области, чтобы подарить болельщикам яркие эмоции, честную борьбу и настоящий дух футбола. Турнир проводится с целью развития массового футбола, популяризации здорового образа жизни и поддержки перспективных игроков-любителей.

Костанайский этап «Қазақстан әуесқой лигасы» прошел одним из первых в республике. В нем приняли участие восемь команд.

Среди участников - команда «КСК», которая в рамках проекта «KFF Grassroots Awards», реализуемого департаментом массового футбола КФФ, признана одним из лучших среди любительских коллективов и награждена в этом году комплектом специализированного тренировочного инвентаря, а также отмечена благодарственным письмом КФФ. «КСК» является участником финальных этапов чемпионатов РК среди любительских команд в 2023 и 2024 годах и серебряным призером финального этапа 2023 года.

Чемпионат области состоял из семи туров, в которых участники провели 28 матчей на полях манежа «Тобыл Арена» и Академии футбола.

В первой же игре команда «Арлан» с разгромным счетом 19:0 одержала победу над сборной Сарыкольского района, сделав весомую заявку на высокое место в турнире. Также свой стартовый матч выиграла команда «КСК», разгромив «Комбинат» со счетом 9:0. А команда «Алаш» с минимальным счетом 1:0 выиграла у команды «Олжа».

«Арлан» продолжил победной выступление в чемпионате одержав в пяти следующих турах победы с разгромным счетом над «Динамо» 5:1, сборной Денисовского района - 6:3, «Комбинатом» - 5:1, «Алашем» - 5:1 и командой «Олжа» - 8:3.

Без потерь подошел к заключительному туру и «КСК», уверенно переиграв «Алаш» - 6:2, и «Динамо» - 4:0, победив сборные Денисовского - 2:0 и Сарыкольского - 12:0 районов и в упорной борьбе одержав победу над командой «Олжа» - 4:3.

На бронзу перед заключительным туром претендовали сразу три команды: «Комбинат», набравшей 10 очков с разницей забитых и пропущенных мячей 23:22, «Алаш» - 9 очков, 21:17 и «Динамо» - 9 очков, 10:15.

Матч «Комбинат» - «Алаш» (красные футболки) / Фото instagram.com/fcko_kst

Заключительные матчи прошли на поле Академии футбола. И в первом из них сошлись претенденты на бронзовые медали - команды «Комбинат» и «Алаш».

«Алаш» оказался сильнее, выиграв свой последний матч в чемпионате со счетом 3:1. Но судьба третьего места еще оставалась под вопросом, так как в следующем матче «Динамо» встречалось с командой Сарыкольского района, пропустившей в шести турах 67 голов. Динамовцам надо было побеждать с разницей в 12 мячей, чтобы обойти «Алаш» и стать третьими. Но, уверенно победив сарыкольцев со счетом 7:0, «Динамо» заняла только четвертое место, а бронза - у «Алаша».

Фрагмент встречи «Динамо» (белые футболки) - «Сарыколь» / Фото instagram.com/fcko_kst

В главном матче встретились «КСК» и «Арлан». Причем «КСК», имевшему худшую разницу забитых и пропущенных мячей перед последним туром - 37:5 против 48:9 у «Арлана» - нужна была только победа, а «Арлану» достаточно было ничьей.

«Арлану» впервые в чемпионате не удалось поразить ворота соперника, но и свои ворота он при этом оставил «сухими», добившись минимального нужного результата - ничьей (0:0). «Арлан» стал чемпионом Костанайской области по футболу среди любительских команд и продолжит путь к Кубку регионов УЕФА.

Церемония награждения победителей чемпионата области среди любительских команд в ДК «Мирас» / Фото instagram.com/fcko_kst

Областная федерация футбола определила обладателей десяти специальных индивидуальных наград. Лучшим вратарем признан Глеб Коробейников («КСК»), лучшим защитником - Владислав Кульпеисов («Арлан»), лучшим полузащитником - Азамат Нурахметов («Динамо»), лучшим нападающим - Аян Кулмагамбетов («Олжа»).

Лучшим бомбардиром чемпионата стал Аян Тулеу («КСК»), а лучшим игроком турнира - Нурбек Байжанов («Арлан»).

Владимир Мацегора («Алаш») стал лучшим возрастным игроком чемпионата и был удостоен приза «Мастер», а обладателем приза «Алтын бала», как лучший игрок до 21 года стал Данил Касторский («Комбинат»).

Михаил Осипов удостоен приза «Лучший судья», а Александр Мышев из Денисовкого района признан лучшим руководителем команды.

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В церемонии награждения призеров приняли участие руководитель управления физической культуры и спорта Дулат Советханулы, координатор проекта «Қазақстан Әуесқой Лигасы» Адилет Мукушев, игроки «Тобола» Александр Зуев и Жаслан Жумашев, а музыкальным подарком для гостей стало выступление костанайского певца Арыстана Курманова.

Теперь «Арлан» выступит во втором этапе, который планируется провести осенью в Талдыкоргане.