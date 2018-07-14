Бороться с терроризмом в Казахстане решили с помощью... Википедии

Семинар по вопросам организации теологической реабилитационной работы с осужденными проходил 13-14 июля в Костанайской академии МВД РК.

Проводился он в соответствии с поручением президента РК для сотрудников теологической реабилитационной работы среди осужденных и для психологов учреждений УИС Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей.

- Это опытные сотрудники, - рассказал “НГ” о слушателях семинара заместитель начальника управления УИС МВД РК Бекболат ШАКИРОВ. - В Алматы мы их обучаем, они курс прошли - 120 человек. Университеты нас обучают: международный университет имени Ахмеда Ясави в Туркестане и египетский “Нур-Мубарак”.

Семинар открыл заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы РК Александр ТАРАСЕНКО.

- В работе семинара принимают участие представители Комитета национальной безопасности, Комитета по делам религий министерства общественного развития, департамента по противодействию экстремизму МВД, Комитета уголовно-исправительной системы, прокуратуры, управления по делам религии Костанайской области, - перечислил он.

Как отметил Тарасенко, проблема радикализации граждан, в том числе осужденных, продолжает оставаться реальной угрозой национальной безопасности Республики Казахстан. Наблюдается постоянный рост приверженцев деструктивных религиозных течений - граждан Казахстана, в том числе тюремного населения.

С докладом перед собравшимися выступил начальник кафедры социально-гуманитарных дисциплин Костанайской академии МВД РК, кандидат философских наук Даурен ТОЙМАТАЕВ.

Как выяснила "НГ", лектор, заменив слова “православие” на “традиционная религия”, “христианина” на “человека”, “в современной России” на “сейчас”, “в российском обществе” на “в нашем обществе”, “Христа” на “Бога”, “церковь” на “мечеть или храм”, прочел фрагменты статей из нескольких источников. Приводим цитаты для сравнения:

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01:29- 05:59 https://azbyka.ru/fanatizm

“Слово фанатизм стало активно применяться с XIX века людьми неверующими и либерально настроенными христианами, отпавшими от многовековой традиции, против тех, чья религиозность не ограничивается холодным исполнением обрядов. В 20 веке в атеистическом лексиконе оно стало одно из самых употребительных понятий. Неопределенное и расплывчатое по смыслу, оно оказалось очень удобным в эпоху массового неверия для осуждения всякой религиозной активности, не укладывающейся в рамки привычного сознания”.

06:00-08:53 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC

“Фанатизм, как эмоциональное проявление характеризуется чрезмерным рвением, энтузиазмом, одержимостью, слепой верой в правоту своих (чаще всего, экстремальных религиозных или политических) убеждений, в превосходство и исключительность предмета своего обожания и его последователей в «собственном лице»”.

08:54-17:18 http://www.oicos.narod.ru/fanatizm.html (Несмотря на то, что этот сайт не включен в список запрещенных сайтов в РК, доступ к нему ограничен. Сайт читается через кеш Google или VPN).

“Религиозных фанатиков можно разделить на две группы. Одни фанатеют за идею (их церковь – самая крутая, учение – самое продвинутое, только они получают настоящие откровения от Бога, только они по-настоящему поклоняются, только у них самое правильное понимание Писания и так далее). Вторые являются фанатами своего религиозного лидера, который нередко становится для них и апостолом, и пророком, и отцом всех времен и народов. Бывает, что обе категории фанатизма сочетаются в одной личности”.

17:19-26:36 http://cheloveknauka.com/religioznyy-fanatizm-kak-sotsialno-istoricheskiy-fenomen

“Отечественными и зарубежными учеными в последние десятилетия исследованы экзогенные общественно-политические и идеологические условия и факторы, порождающие многие из этих феноменов. Среди причин называются и разочарование в ценностях Запада, и конфликт культур и цивилизаций, и провал социалистического эксперимента, и специфика международного разделения труда, и особенности процессов глобализации, и т. п. Тем не менее, сегодня нельзя считать окончательными и исчерпывающими существующие объяснения указанных проблем. Особенно это касается такого феномена, как фанатизм, и в частности религиозный фанатизм”.

30:11-30:26 http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/90907.html

“Данный феномен характеризуется не только направленностью на разрушение, он представляет собой сложное, противоречивое явление, которое в современных условиях нуждается в переосмыслении.”

Ни один из собравшихся теологов, религиоведов, представителей спецслужб и духовенства, выслушав лекцию, на эти фрагменты внимания не обратил, либо не высказался об этом публично.