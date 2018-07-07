Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу

Перед 20-летием Астаны глава государства дал интервью журналисту «Казправды» Е. Абдрахманову, где привел малоизвестные подробности переноса столицы. Теперь из первых рук известно, что в принятии решения не участвовало общество в целом или его отдельные слои. Решение принималось единолично, правда, для запуска его в массы использовалась национальная интеллигенция - послушная игрушка в руках власти.

Удивила риторика Елбасы, выражения: «Люди, натерпевшиеся за 70 лет от коммунистической идеологии», «Алматы не мог оставаться столицей - в городе всегда чувствовался холодок жесткой политики советского времени». О каких людях идет разговор, где жалобы алматинцев на «жесткую политику советского времени»? Уже не было советской власти, как и «холодка» ее политики. Строилось новое государство, и неуютность для граждан создавала уже новая власть. Это ее решениями, в угоду условиям МВФ, были разогнаны колхозы и совхозы, брошена на произвол судьбы социальная сфера, проведена бездарная приватизация госсобственности, в результате которой только в Костанае были растащены химзавод и КЖБИ, дизельный и шинный заводы, мясокомбинаты и потребкооперация (о последней недавно озаботилось правительство).

Более чем странна ссылка на английского писателя Джонатана Айткена, написавшего заказную книгу о Лидере нации. Вот цитата из нее: «Алматы по своему стилю и содержанию был городом советского строя, многие казахи чувствовали себя в нем неуютно». Интересно, кто эти мифические «многие казахи», которые якобы раскрыли душу представителю страны, люто ненавидевшей СССР и устами Черчилля объявившей нам в 1946 году холодную войну? И почему тогда всего 3 тысячи чиновников переехали в 1998 году в Астану? Выходит, остальные 1,5 млн алматинцев чувствовали себя дома вполне уютно. И им не особо отравляет жизнь смог, неизбежно присутствующий во всех мегаполисах планеты. Это как бы принятая плата за цивилизацию.

Упомянут в интервью и итальянский политический мыслитель Макиавелли (1469-1527 гг.). Термин «макиавеллизм» определяет государственную политику, пренебрегающую нормами морали. Так вот, этот господин из Средневековья, любимец многих диктаторов, в свое время писал о целесообразности нахождения столицы страны в ее центре. Многие ли прибегли к его подсказке? Увы и ах! Если посмотреть на карту мира, то можно обнаружить, что крупнейшие страны этим советом пренебрегли. Пример тому - расположение Лондона, Вашингтона, Дели, Оттавы, столиц трех скандинавских стран, Москвы, Пекина, Парижа, Берлина, Канберры, Тегерана и многих других, где исторические обстоятельства и целесообразность, в том числе экономическая, перевесили все остальное.

Но мы же идем собственным путем, который определяет один человек, правда, окруженный хором лизоблюдов, припавших к кормушке власти. Этот человек, вероятно, слышал стоны безденежного населения, знал о мизерных зарплатах бюджетников, крохотных пенсиях и пособиях, но он пошел за своей мечтой и лаврами Петра I, вкладывая в них до четверти годового бюджета страны. Об этом говорили на совещаниях партий «Азамат» и «Азат». И никто не подсчитал людские потери за период строительства Астаны, эта тема еще ждет своего исследователя. Так что для меня 6 июля - это день скорби.

Согласен, что аульного жителя, впервые попавшего в крупный город, ошеломляют новостройки Левобережья, интенсивность движения, подсветка зданий, обилие неоновой рекламы. Но мы не папуасы, западающие на стеклянные бусы, мы осознаем, каким жестоким социальным прессом обернулось строительство имиджевого города, который впору назвать богатым малахаем на бедном мужике и который не принес никаких плюсов в жизнь казахстанцев.

Возвращаясь к риторике Елбасы. Как может давать такие оценки советскому периоду человек, которого именно советская власть из сына чабана воспитала руководителем союзной республики? Ведь до 50 лет он был носителем и идеологом марксизма-ленинизма, учил этому других.

Трудно да просто невозможно представить подобную карьеру сейчас, когда «осуществляется переход от тоталитаризма к демократии». Так и хочется добавить - к демократии по-казахстански, когда все ниши и все дороги во власть заняты родственниками, земляками, родовой принадлежностью. Или Лидер нации этого не знает и не замечает?