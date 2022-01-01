По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 39 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 50 лет, невесте - 45;

- зарегистрированы 3 развода;

- зарегистрированы 80 новорожденных: 47 девочек и 33 мальчика. Самые популярные имена малышей: Рамиль, Мирон, Арина, Амели, Есения. Самые редкие имена малышей: Леон, Арнис, Айя, Аруназ. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 53 года, маме - 48 лет;

- умерли 57 человек: 18 женщин и 39 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 1 768 вызовов, из них 579 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 374 вызова, из них 55 - к детям. Поступило 2 вызова на ДТП. В авариях пострадали 2 человека, 1 из них был экстренно госпитализирован. В ДТП не пострадал ни один ребенок;

- скорая помощь доставила в больницы 464 человека.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 157 человек, из них поместили 144: 116 мужчин и 28 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершено 159 выездов, на случаи горения - 25 выездов, на аварийно-спасательные работы - 2 выезда.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрировано 141 уголовное правонарушение, в том числе 62 кражи и 31 факт мошенничества;

- разысканы 12 без вести пропавших лиц, личность одного разысканного не установлена;

- раскрыты 53 преступления;

- зарегистрированы 4 наркоправонарушения: 1 наркопроступок, 1 факт сбыта, 1 факт культивирования наркосодержащих растений и 1 факт контрабанды наркотических веществ;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 16 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.