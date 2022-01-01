О свалке во дворе дома № 65 по ул. Байтурсынова сообщила «НГ» жительница Костаная Альжан БАШИРОВА.

- У нас в центре двора - пять обычных мусорных контейнеров плюс один в виде сетки под пластик и еще один для использованных батареек, - рассказала она. - А толку никакого! Еще в начале января кто-то выбросил елку, потом еще одну. Так эти деревья по сей день и лежат. А с другой стороны прямо из контейнера вываливаются отходы, хотя контейнер не для них.

Ул. Байтурсынова, 65. Контейнеров много, но мусора вокруг них меньше не становится / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

По словам Башировой, она несколько раз звонила в iKomek, заявку приняли, но до сих пор ничего не поменялось.

На месте корреспонденты «НГ» увидели целый ряд контейнеров. Но, похоже, это не спасает двор от мусора. Слева от контейнеров лежат новогодние елки, справа из контейнера, на котором написано «Для отработанных батареек», свалены фанерные доски, коробки, полиэтиленовые мешки.

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