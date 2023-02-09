«Мы не «Макдоналдс!» № 5 от 02.02.2023 г.

В Костанае вновь открылся «Макдоналдс». Правда, администрация отрицает, что это тот же бренд, но, похоже, они просто маскируются.

Получается интересная штука. Раньше говорили, что представители этого бренда готовы перейти на казахстанскую продукцию, но для этого местным поставщикам нужно было получить соответствующие дорогостоящие сертификаты, на что потребуется длительное время. И что в результате? Ни времени, ни денег не понадобилось. Просто сменили вывеску.

В конечном счете разницы нет, кто кормит людей вредной продукцией. Мой товарищ длительное время, причем безрезультатно, пытается внушить внуку, что, идя в «Макдоналдс», он гробит свое здоровье. Ответ один: ничего ты, дед, не понимаешь, ведь это мировой бренд, и очень модно.

Я могу допустить, что кому-то и нравится продукция этого бренда, но основная масса молодых посетителей просто тупо следует моде. Хотя это и не удивительно. Вот что писал Анатоль Франс: «Среди всех прочих неисчислимых преимуществ, какие человек сумел извлечь из искусства добывать и поддерживать огонь, самым благодетельным, безусловно, было то, что отныне он мог варить пищу. И, пожалуй, именно благодаря влиянию на человека пищи, подвергшейся действию огня, люди начали медленно и постепенно набираться разума, научились размышлять, получили возможность развивать искусства и науки. Однако протекли миллионы лет, и мы второй шаг не сделали. Мы поглощаем все подряд: и плохое, и хорошее, и вредное, и полезное».

Современная индустрия фастфуда началась с американской компании White Castlе, которая открылась в 1921 году и стала готовить гамбургеры. Для привлечения покупателей к диковинной еде, кроме традиционных методов рекламы, использовались и другие приемы. Один из них состоял в том, что в очереди часто находились люди в белых халатах. Это были специально нанятые люди, они создавали впечатление, что даже врачи покупают гамбургеры. Это является ярким подтверждением того, что фастфуд - вредная пища. Однако бизнесу, в том числе и в нашей стране, главное - получить прибыль. То, что они набивают карманы ценой здоровья людей, их не беспокоит.

И очень жаль, что молодой парень, возложивший траурный венок к зданию нашего «Макдоналдса», ошибся. Фастфуд не похоронишь.