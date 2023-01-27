Ресторан сети быстрого питания McDonald's закрылся в Костанае 18 ноября "из-за ограничений в местных поставках" и не работал больше двух месяцев. Двери ресторана открылись вновь сегодня, 27 января.

Никаких торжественных мероприятий или помпезных церемоний, лишь баннер на казахском и русском языках, надпись "Мы открылись!" с выкрашенной в желтый буквой "М" на том месте, где раньше была вывеска McDonald's. Его повесили вчера вечером, тогда же корреспондент "НГ" наблюдал, как за закрытыми дверями, видимо, инструктировали персонал.

К моменту открытия, в 10 часов утра, особого ажиотажа не было. Внутри не более 10 клиентов, нет длинной очереди к кассе.

Автор этой статьи - не частый гость в McDonald's, поэтому мне сложно сравнивать меню старого и нового ресторана. Но, видимо, пока полностью меню не восстановилось. Например, нет сырного соуса, а из блюд с курицей мне предложили только большой "Чикен тейсти". Комбо, который включает, помимо бургера, картошку фри по-деревенски, соус барбекю и большую колу, обошелся в 2 600 тенге. На фискальном чеке по-прежнему в качестве владельца сети указано ТОО "Food Solutions KZ".





Из двух автоматов самообслуживания утром работал только один. По моим ощущениям, персонала в помещении в первый час было больше, чем собственно посетителей.

ДеМакдоналдсификация ресторана, вероятно, заключается только в отсутствии прежнего названия и небольшом ребрендинге меню. В остальном - те же стулья и столы, примерно те же бургеры, не сильно изменилась и рабочая форма сотрудников. Стаканчики и обертка бургеров потеряли только раскраску американского бренда.

- Мы и раньше ходили сюда, меню вроде обычное, только названия чуть другие, - рассказала "НГ" посетитель McDonald's Ярославна. - Например, вместо "Биг Тейсти" сделали "Биф Тейсти". А так все по-старому.

- Я до этого часто бывала в "Маке", сейчас пришла - только названия блюд поменялось. И "Чикен бургеров", который я хотела, не было в наличии, - добавила Юлия. - А так все, как и прежде, даже мне показалось, что бургеры сочнее стали. Мы ждали открытия, эмоции есть, потому что давно здесь не были, хотя раньше часто ходили. Эти два месяца мы заменяли его бургерами в другой сети.

В костанайском ресторане сети от комментариев по поводу открытия воздержались.

- Мы не "Макдоналдс"! - поправила меня администратор. - За комментариями вы можете обратиться в алматинский офис.

Напомним, ресторан McDonald's открылся в Костанае 25 ноября 2017 года. Это был третий ресторан известной сети в Казахстане после Астаны и Алматы. Открытие McDonald's в Костанае сопровождалось скандалом. Ради него, несмотря на протесты экологов и предложение разместить здание фаст-фуда на выезде из города, вырубили красивый сквер в центре Костаная.

Фото Георгия ГОВОРОВА