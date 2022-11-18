Сообщение об этом появилось вчера, 17 ноября, на страницах сети ресторанов в соцсетях. Связано это, как сказано в обращении компании, "с ограничением в местных поставках".

Остановятся все 24 ресторана, которые есть у McDonald's в Казахстане. Корреспондент "НГ" вечером до закрытия побывал в костанайском филиале. На дверях или внутри здания никаких объявлений о грядущей остановке работы не было. Особого ажиотажа или толпы желающих наесться впрок тоже не наблюдалось. В зале около 30 человек, многие столики свободны.

- Что вы, меняете название? - спрашивает стоящий впереди в очереди посетитель.

- Нет, просто приостанавливает работу, - отвечает кассир.

В официальном сообщении McDonald's не указано, сколько дней не будет работать сеть. Но в Костанае сотрудники ресторана быстрого питания успокаивают - пока заведение останавливается на две недели.

От комментариев сотрудники костанайского филиала отказались, сославшись на официальное сообщение головного офиса.

"НГ" поговорила с некоторыми посетителями. Многие узнавали о грядущей приостановке уже на кассе. Часть посетителей специально пришли вечером в ресторан быстрого питания.

- Мы не часто сюда ходим, а сегодня пришли, потому что он завтра закрывается, - рассказали "НГ" Роман и Танзила. - Увидели сообщение в соцсетях и захотели попрощаться. Мы правда думали, он надолго закрывается, не знали, что всего на две недели. Взяли наггетсы и какое-то комбо с курицей. Нам здесь нравится, хотя здесь обычный фастфуд, ничего особенного. Новость о закрытии вызвало недоумение.

- Меня жена попросила зайти, увидела, что он временно закрывается и попросила взять пирожки, - говорит Сергей. - Не часто здесь бываю, раз в месяц. Здесь не вкусно и дорого, но жене нравится.

Объявление о временном закрытии появилось утром 18 ноября

- А мы с друзьями в McDonald's бываем почти каждый день, - добавляет студент Санжар. - Теперь переместимся в MART, наверное. Обычно мы берём комбо Биг Мак, но сегодня, раз они останавливаются, расчехлились и взяли Чикен Тейсти.

Напомним, ресторан McDonald's открылся в Костанае 25 ноября 2017 года. Это был третий ресторан известной сети в Казахстане после Астаны и Алматы. Открытие McDonald's в Костанае сопровождалось скандалом. Ради него, несмотря на протесты экологов и предложение разместить здание фаст-фуда на выезде из города, вырубили самый красивый сквер в центре Костаная.

Фото Георгия ГОВОРОВА и Олега ПАКА

