В 2008 году я встал в очередь на получение земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В очереди тогда был под № 3562, а в 2011 году сместился до № 10000. Об этом мне стало известно из списка очередников в отделе архитектуры и градостроительства акимата Костаная. Я обращался с вопросом о том, почему меня переместили в очереди, в акимат, но ответа не получил, мне лишь сообщили, что нужно искать себя в списке очередников. В 2015 году в очереди я стал уже под № 8685. В декабре 2022 года мой номер в очереди не поменялся. Получается, что в целом в очереди на получение земли под ИЖС я стою уже 14 лет! Когда я получу землю под ИЖС?

Комментарий

На вопрос отвечает заместитель акима Костаная Руслан КАТПАЕВ:

- Согласно сведениям отдела земельных отношений акимата Костаная, в настоящее время Саттыбаев состоит в очереди на получение земельного участка под ИЖС под № 8265. Его первое заявление в 2008 году было зарегистрировано 4 января под № 7285, но Саттыбаев указывает, что обратился в 2008 году и получил номер очередности 3 562, что никак не может соответствовать действителоьности. Под № 3 562 зарегистрировано заявление другого физлица, обратившегося в акимат Костаная 20 марта 2007 года.

В случае документального подтверждения изложенных доводов в обращении и установления факта нарушения законности, виновные должностные лица понесут ответственность, установленную действующим законодательством РК.

На территории жилого массива Кунай имеется 1,8 тыс. земельных участков для ИЖС. Их предоставление будет осуществляться в порядке очередности.

Согласно п. 8 ст. 44-1 Земельного Кодекса РК, при испрашивании земельных участков для ИЖС заявления (ходатайства) граждан берутся на специальный учет и удовлетворяются по мере подготовки площадок для отвода либо при наличии свободных территорий, используемых для ИЖС.

Для получения кредита на строительство дома рекомендуем обратиться в «Отбасы банк». Согласно норм ст. 31 Закона РК «О местном госуправлении и самоуправлении в РК» акимат Костаная не осуществляет кредитование граждан для строительства жилого дома.