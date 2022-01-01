Ежедневно, проезжая из Костаная в Тобыл через Большой мост, покупаю кофе в ларьке быстрого питания с левой стороны, на парковке. И мне не удается припарковать машину там из-за нечищенного снега, приходится оставлять ее возле трассы и пешком идти к ларьку. По моим наблюдениям, снег не очищен и с правой стороны от моста. Кто и когда почистит снег на парковке и набережной со стороны г. Тобыла?

Комментарий

На вопрос ответили в пресс-службе акима Костанайского района:

- 21 июня 2021 года между отделом экономики и финансов акимата Костанайского района и ТОО «Сервис КСТ» был заключен договор доверительного управления набережной Костанайского района, расположенной в Мичуринском с/о. ТОО «Сервис КСТ» очистку снега на набережной р. Тобол со стороны г. Тобыла в последний раз выполнило в декабре 2022 года. На 2023 год работы по очистке снега на набережной проводились с 23 по 25 января 2023 года. В акимат Костанайского района жалоб и обращений по данному вопросу не поступало. Согласно пп. 2 п. 20 ст. 3 договора, «в течение срока доверительного управления доверительный управляющий за счет собственных средств осуществляет содержание и обслуживание передаваемого объекта (текущий ремонт, санитарную очистку, уборку территории, очистку снега в зимнее время и т. д.)». Парковочные места на набережной р. Тобол со стороны г. Тобыла с правой и с левой сторон на балансе акимата Костанайского района не состоят. По информации КОФ АО «НК «КазАвтоЖол» парковочные места по завершении строительства моста через р. Тобол были переданы на баланс отдела ЖКХ акимата Костаная.

Также на вопрос отвечает руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Данияр САБИТОВ:

- По неочищенной от снега парковки на набережной, расположенной вблизи р. Тобол, жалоб со стороны населения не поступало. Так как данная парковка предназначена для обслуживания автотранспорта в летний период и находится не в зоне социально значимых объектов, считаем, что очистка данных участков приводит к нецелесообразному использованию бюджетных средств. Текущим содержанием улиц и мест общего пользования восточной части Костаная, в том числе и указанной парковки, занимается подрядная организация ТОО «Конгломерат KZ». Выделение бюджетных средств на обслуживание отдельных участков Восточной части города не производилось.