Об очередном участке открытой теплотрассы, расположенной рядом с забором на входе в СШ № 16, сообщила «НГ» жительница Костаная Людмила ГУБСКАЯ.

- Возле 16-й школы вдоль забора идут трубы, а недалеко от входа они выходят из-под земли, - рассказала читательница. - Летом на них делали сварку, но в январе трубы все еще открыты. Я звонила в iKomek, заявку приняли и позже отчитались, что она выполнена. Но трубы до сих пор открыты.

Об этих трубах на входе в СШ № 16 в iKomek отчитались как об изолированных / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели трубы, выходящие из-под земли и расположенные по обе стороны от входа на территорию СШ №16. Теплотрасса большого диаметра и полностью открыта на приличном отрезке.

Трубы по ул. Баймагамбетова,156, о которых «НГ» писала две недели назад, пока не изолировали. Но главный инженер ГКП «КТЭК» Вячеслав ПЛОТНИКОВ прислал в редакцию «НГ» объяснение по этому поводу:

- Для ремонта теплоизоляции необходимо выполнить подъем теплосети над уровнем земли. Так как существующая теплосеть частично засыпана грунтом, что не позволяет качественно поменять теплоизоляцию. Для проведения работ по подъему необходимо отключение теплосети и жилых многоквартирных домов на продолжительное время. В отопительный сезон это сделать невозможно во избежание заморозки системы отопления. В связи с чем ремонт будет выполнен по окончании отопительного сезона.

Ул. Баймагамбетова, 156. Руководство КТЭК обещает изолировать эти трубы летом / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

О выполненных работах обещали сообщить «НГ» дополнительно.

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