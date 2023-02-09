Современная ферма, построенная с нуля, начинает окупаться пять с половиной лет спустя

Сегодня строительство молочно-товарных ферм - тема № 1 в сельском хозяйстве Костанайской области. Такой ее обозначил новый глава региона. Обоснование актуальности - хроническая нехватка сырья для имеющихся молокозаводов, отсутствие роста производства в этой подотрасли, с чем аким связывает и неостановимое повышение цен на молочные продукты, и проблемы занятости на селе.

Современная молочно-товарная ферма требует изрядных инвестиций / Фото Георгия ГОВОРОВА

Первый пошел

- Молочное животноводство дает самое большое в сельском хозяйстве количество рабочих мест на единицу производимой продукции, причем круглый год, - сказал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ на расширенном заседании коллегии управления сельского хозяйства и земельных отношений.

Сейчас в области около 60 хозяйств занимаются производством молока, из них только 12 имеют крупные молочно-товарные фермы. Государство намерено поддержать деньгами предпринимателей, которые возьмутся за строительство новых МТФ. С конца прошлого года, когда в области заступил на должность новый глава, акимы районов получили задание искать тех, кто захочет прийти в молочную отрасль, объяснять им условия сотрудничества. Задача, поставленная властью, - в ближайшие годы ввести 23 фермы в 11 районах. Первый год изменений в молочной отрасли пошел. Планируется, что в результате численность дойного стада вырастет на 17 500 голов, сумма привлеченных инвестиций - 100 млрд тенге, будет создано более 800 рабочих мест, дополнительное производство молока позволит загрузить молочные заводы с сегодняшних 70% до 86%.

С открытыми глазами

На совещании выступал управляющий директор ТОО «Бек+» Степан ТЕН. Компания известна тем, что довольно давно реализовала инвестиционный проект по строительству МТФ на 1 200 голов в Федоровском районе.

- Я бы хотел рассказать о том, сколько стоит построить ферму, - сказал Тен, - цифры, на которые я опираюсь, полугодовой давности. Сейчас все растет в цене. Это надо иметь в виду. Если вы сейчас запросите коммерческое предложение на что-либо, цена может отличаться от приведенной на наших слайдах на 10-15%, но в целом соотношение цифр будет верным. Для того чтобы иметь молочно-товарную ферму, нужно сделать три вида инвестиций: в строительство самой фермы, в приобретение для нее оборудования и в покупку скота. Фермы все типовые, для примера берем трехрядку. Такая будет иметь два коровника, между ними доильно-молочный блок, здание для содержания молодняка, телятник. Всего нужно будет построить 24 000 кв. м производственных помещений. При стоимости одного квадратного метра около $280, мы должны будем вложить 3,2 млрд тенге на строительство. Еще 200 млн тенге у нас уйдет на инфраструктуру - на скважины, ограждение, силосные ямы. Итого строительство фермы по экономварианту обойдется в 3,4 млрд тенге. Теперь необходимо оборудование, которое будет наполнять производственные помещения. В первую очередь - доильный зал. Они бывают разные: «карусель», «параллель», у каждого варианта свои преимущества, стоят по-разному. Кроме доильного, требуется еще оборудование для стойлового содержания, в Костанайской области есть два производства, которые им занимаются. Можно воспользоваться. Если мы говорим об экономварианте, то можно со всем уложиться в 1,2 млрд тенге. Теперь скот. Можно купить его на Украине, в Беларуси, России, можно приобрести в дальнем зарубежье, в Европе. Цены тоже будут разные. Разница между датской нетелью и немецкой - около 200 евро. Можно, конечно, купить скот в Австралии, США, будет еще дороже. В моих расчетах - цены за датский скот, такой недавно закупали компании «Олжа», «Турар», наша «Бек+»... Все затраты на организацию фермы будут составлять около 6 млрд тенге. При этом мы же еще будем получать субсидии. Во-первых, речь об инвестиционных субсидиях, которые, правда, не всегда вовремя получаются, но мы имеем на них право. Я посчитал, что по приведенным условиям будет полагаться 870 млн тенге субсидий на строительство и оборудование фермы. Втрое - это субсидии за завоз скота. По последним правилам субсидирования - это 400 тысяч тенге за одну голову. Мы покупаем 1 200 голов КРС, получим 480 млн тенге. При условии, что деньги будут в бюджете. Таким образом, разница между суммой наших инвестиций и суммой поддержки государства составит 4 млрд 650 млн тенге. Это затраты. Вот слайд, где вы видите данные по себестоимости молока. Это данные нашего предприятия. 200 тенге за литр. Дальше простой математический расчет: если стоимость реализации нами молока 240 тенге и 45 тенге мы получаем субсидии, получается 285 тенге. Минус затраты. Выходит, что 85 тенге - прибыль с одного литра молока. Умножаем на годовой объем произведенного. Исходя из этого, мы можем высчитать срок окупаемости нашего проекта. Получается, что новая ферма, которая будет построена, при текущих ценах будет окупаться примерно пять с половиной лет. При условии, что мы получим все субсидии, на которые имеем право.

От 1% до 15%

Несколькими днями позже в акимате области провели еще одно совещание по той же тематике. Онлайн в нем участвовали акимы 11 районов вместе с инициаторами проектов. Докладывать все начинали бодро, но аким области спрашивал въедливо и хотел четко услышать главное: сколько ферм реально можно будет построить и ввести в строй в этом году. Просил назвать стадию готовности ПСД, время прохождения экспертизы, есть ли своя земля, выделена ли акиматом. Один из основных вопросов - об участии деньгами.

Большинство в этих вопросах плавали. Участие своими средствами заявлялось в долях от 1% до 15%, тогда как одно из условий финансирования через СПК «Тобол» - 20% собственных средств. Деньги предоставляются под 4%, залоги обязательно, причем только твердые, скот в залог не берется. Привлечение сторонних инвестиций очень желательно, отметил аким области. Примером здесь может служить ТОО «Олжа Агро», которое заявляет о строительстве 6 МТФ на 7 200 голов дойного скота, привлекая деньги Банка развития Казахстана и даже нефтяные деньги «Шеврона». Компания, пояснил докладчик, имеет обязательства реинвестировать средства, так почему не в молочную отрасль. Пожалуй, только у «Олжи» и были четко заявлены сроки строительства в этом году 3 МТФ. Остальным предстоит в кратчайшие сроки «приземлить» свои проекты.

Магистральная идея, в понимании акима области - открывать фермы должны крупные предприятия там, которые пока животноводство вообще не ведут. Деньги на расширение действующих МТФ будут давать тоже, но позже.