Блюдо для любителей объединять первое и второе

Недавно на рынке знакомый продавец предложила купить телячий хвостик. Прекрасно обработанный, чистенький, недорогой. Соблазнилась. И приготовила отличное горячее. Во всяком случае, на мой вкус.

Я-то из тех, кто любит блюда, объединяющие плюсы первого и второго. Нравятся, например, лагман, гуляш, в которых вроде и ложка из-за густоты стоит, а с другой стороны, и соуса тоже вдоволь, можно даже похлебать. Вот из телячьего хвоста такого рода вкуснятина и получается. Правда, готовка долгая.

Купленный мною хвост был разрезан на три части еще на рынке, я их сполоснула и между косточками порезала на более мелкие сегменты. Обсушила бумажным полотенцем. Соорудила панировку из муки, сухих пряных трав и соли. Обваляла со всех сторон кусочки хвоста и обжарила до румянца. В том же масле прихватила длинные полоски моркови, полукольца сладкого перца, кольца лука.

Первая порция овощей из рагу будет удалена / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

На низ казана с плоским дном выложила крупные куски моркови, 4 целые мелкие луковки в шелухе (просто помытые), горсть смеси белых кореньев (жаль, не было сырого сельдерея). Поверх расположила обжаренные кусочки хвоста. Залила горячей водой, чтобы мясо было покрыто на два пальца, и оставила медленно кипеть полтора часа. Жидкости за это время изрядно поубавилось. Потом прервалась. Вынула мясо. Шумовкой удалила овощи - на выброс. Они совершенно выварились. Положила мясо в стеклянную кастрюлю, добавила обжаренных овощей, влила вина, обнаружилось белое полусухое, плеснула еще немного бальзамического уксуса, положила чуток смеси перцев и отправила в духовку примерно на час.

Рагу из хвостов получается пряное, густое / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Получилось что-то вроде наваристого рагу. Мясо и хрящики легко отделялись от костей. Блюдо вряд ли можно считать гостевым, но для домашних, для не очень аристократического застолья вполне подойдет. Можно, кстати, дать к нему гарнир. Но оно и само по себе сытное. Пожалуй, мне хотелось, чтобы соуса было побольше. Наверно, на втором этапе можно было добавить еще немного воды или овощного бульона.

Читала рецепт, как готовят хвосты по-азиатски. Технология та же, но сопровождение мяса другое - имбирь, лимон, лемонграсс, соевый соус, тертый мускатный орех, чили, мирин.

Ингредиенты

Телячий хвост - 700 г, 2 крупные моркови, половина крупного сладкого перца, 30 г смеси белых кореньев, 1 средняя луковица и три мелких, 150 мл вина, 3 ст. л. бальзамического уксуса.