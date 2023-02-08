Конкурс для владельцев полноприводных автомобилейАндрей СКИБА, skiba@ng.kz

«НГ» начинает новый сезон конкурса для владельцев полноприводных автомобилей «4х4». Истории о самой подходящей технике для наших дорог и о том, как она выручает в сложных ситуациях, можно присылать по адресам ngkonkurs@gmail.com, skiba@ng.kz, на номера WhatsApp 8-747-907-57-92, 8-707-565-03-47 и в директ Instagram.

Победителей конкурса ждут призы: сертификат на покупку запчастей от компании АвтоPROT на сумму 30 000 тенге (ул. Карбышева, 6/2, WhatsApp 8-705-706-05-55) и сертификаты на покупку запасных частей или масла от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО на сумму 20 000 и 10 000 тенге, а также сертификаты на диагностику автомобилей (пр. Нурсултана Назарбаева, 34, Карбышева, 34 «А», тел.: 8-714-2-74-90-74, 8-705-925-35-90).

Участник № 1 - Андрей САВЕЛЬЕВ.

Стаж вождения: 18 лет. Автомобиль: Mercedes Gelandewagen: G500. Цвет: черный Пробег: 250 000 км. Год выпуска: 2002. Объем двигателя: 5 л. КПП: автоматическая.

Андрей Савельев: «Сейчас катаюсь на «гелике», так как не вижу ему особых альтернатив» / Фото Андрея СКИБЫ

- Я увлекаюсь охотой и рыбалкой, поэтому решил приобрести внедорожник, - рассказал Андрей. - Изначально была «Нива», но она часто ломалась. Потом были кроссовер BMW и Toyota 4Runner, старенькая уже, с проводкой проблемы, но по бездорожью отлично ездила, да и места было достаточно. Был еще Hummer H2, очень тяжелая машина. Он, конечно, притягивал взгляды, но я тогда ездил на нем по работе, и это было очень сложно: ощущение, что катаешься на грузовике, плохие тормоза и огромные габариты. Сейчас катаюсь на «гелике», так как не вижу ему особых альтернатив. Он 2002 года выпуска, длинная версия, 5-литровый мотор, коробка-автомат. Из-за того, что есть необходимость таскать прицепы со снегоходом и катером, установил фаркоп. Мы с женой и тремя дочками часто выезжаем на природу. Летом любим кататься на катере по Тоболу в районе с. Садовое, зимой - на снегоходе. Автомобиль эксплуатирую не только для бездорожья, но и в повседневной жизни, по работе постоянно езжу.

Андрей и его «гелик» возле г. Балхаш после покупки автомобиля в Алматы, 2021 г. / Фото из личного архива

Разные истории приключались. Помню, 2 января этого года на озере Аккабак один человек рыбачил и задуло его, эмчеэсовцы приехали, спасли рыбака, а машину вытащить не смогли. В середине января у нас были «зимние покатушки», и, так как это масштабно освещали, рыбак узнал про наш автоклуб «Пятый элемент» и попросил помочь вытащить его автомобиль. 17 января пять внедорожников выехали на Аккабак, я первый добрался до него на своем «гелике», «стравил» колеса до 0 бар, чтобы воздух не шел. Доехал до автомобиля, рыбак был уже там, мы на его машине тоже шины спустили. Подъехали другие автомобили, так его и вытащили с помощью троса, наш одноклубник Александр на Nissan Patrol очень помог. В течение двух часов дотащили машину до Красного Партизана.

В конце января собрались на рыбалку на озеро Койбагор и с удивлением обнаружили, что дорогу до озера замело. Три машины нашего клуба шли в авангарде, пробивая дорогу. Вот где пригодились внедорожные навыки вождения! А по нашим следам и все остальные рыбаки прошли уже.

Август 2022 года. Mercedes Gelandewagen Андрея на поисках пропавшей девочки / Фото из личного архива

В Костанае на ул. Киевской есть проблемный затяжной подъем от ул. Каирбекова до пр. Кобланды батыра. Как-то зимой ехал по делам и увидел, как фура не может подняться на этот подъем. Я подъехал, прицепили трос и потащил его. Другой неравнодушный водитель, увидев ситуацию, перекрыл своим автомобилем кольцо, чтобы мы беспрепятственно проехали.

В нашем клубе «Пятый элемент» каждый всегда готов прийти на помощь. Есть группа в WhatsApp, где сообщают о тех, кому нужна помощь внедорожников. Частенько и друг друга выручаем. И не только когда нужно достать из снега или грязи, а просто «прикурить» или дернуть тросом заглохший автомобиль.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 1 Андрея Савельева в stories аккаунта Instagram@ng.kz_с 11.00 субботы, 11 февраля, до 11.00 воскресенья, 12 февраля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 пятницы, 9 февраля, до 10.00 понедельника, 13 февраля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.