НашАфишка

Куда пойти с 9 по 15 февраля

 Потехе - час!


Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

11 февраля,

12.00

 

«Көңілді қонжықтар», М. Поливанова (на казахском языке)

11 февраля,

14.20

«Непоседы», М. Поливанова, сказка

12 февраля,

12.00

«Пиковая дама», А. Пушкин, драма

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

12 февраля,

17.00

 «Періштелер әзілі», О. Степнова, драма, премьера

 

14 февраля,

18.30

«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма, премьера

 

14 февраля,

10.30

«Маугли», Р. Киплинг, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

9 февраля,

18.30

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма

10 февраля,

18.30

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедияа

11 февраля,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка

 

11 февраля,

17.00

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма

12 февраля,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

12 февраля,

17.00

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

10 февраля,

15.00

Открытие персональной выставки члена Союза художников РК Георгия Сокова «От А до Я»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

9 февраля,

18.30, 21.00

Harry Potter and the Wizards of Tynda music.

Tynda.music представит новую концертную программу. В этот прекрасный вечер зрители с головой окунутся в атмосферу чудес и невероятных приключений, в исполнении симфонического оркестра прозвучат главные темы из киновселенной цикла «Гарри Поттер»

20 февраля,

19.00

Концерт Ернара Садирбаева (Әmre). Ернар Садирбаев, больше известный под псевдонимом Амре, - победитель конкурса «Славянский базар». Лауреат Государственной премии «Дарын»

 Спортафишка 

Что

Где

Когда

Шахматы. Чемпионат области среди учащихся по рапиду

Костанай, Шахматный клуб

9-10 февраля

Плавание. Первенство области среди спортсменов 2012 г. р. и моложе

Костанай, ул. Промышленная, 40

9-11 февраля

Вольная и женская борьба. Республиканский турнир среди юношей и девушек 2006-2008 г. р., посвященный памяти основателя вольной борьбы в Казахстане П. Ф. Матущака

Костанай, ДЮСШ № 1

9-12 февраля

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Жастар»

Рудный, Ayat futsal arena

10-11 февраля

Конькобежный спорт. Открытый чемпионат области по многоборью

Костанай, «Технодом Арена»

10-12 февраля

Волейбол. Первенство области среди девушек 2008-2009 г. р.

Костанай, СРК «Костанай»

10-12 февраля

Теннис. Областной турнир «Зеленый мяч» среди спортсменов 9-10 лет

Костанай, Теннисный центр

11-12 февраля

Хоккей с шайбой. Чемпионат области среди любительских команд

Костанай, Ледовый дворец по ул. Тауелсиздик

11-12 февраля

Кикбоксинг. Чемпионат Костаная среди кадетов и младших юношей 2007-2008, 2009-2010 г. р., посвященный памяти ветеранов локальных войн в Афганистане, Ираке, Нагорном Карабахе, на таджикско-афганской границе

Костанай, ул. Тауелсиздик, 114/1

11-12 февраля