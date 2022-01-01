Куда пойти с 9 по 15 февраля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
11 февраля,
12.00
|
«Көңілді қонжықтар», М. Поливанова (на казахском языке)
|
11 февраля,
14.20
|
«Непоседы», М. Поливанова, сказка
|
12 февраля,
12.00
|
«Пиковая дама», А. Пушкин, драма
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
12 февраля,
17.00
|
«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма, премьера
|
14 февраля,
18.30
|
«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма, премьера
|
14 февраля,
10.30
|
«Маугли», Р. Киплинг, ертегі
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
9 февраля,
18.30
|
«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма
|
10 февраля,
18.30
|
«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедияа
|
11 февраля,
12.00
|
«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка
|
11 февраля,
17.00
|
«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма
|
12 февраля,
12.00
|
«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
|
12 февраля,
17.00
|
«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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10 февраля,
15.00
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Открытие персональной выставки члена Союза художников РК Георгия Сокова «От А до Я»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
9 февраля,
18.30, 21.00
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Harry Potter and the Wizards of Tynda music.
Tynda.music представит новую концертную программу. В этот прекрасный вечер зрители с головой окунутся в атмосферу чудес и невероятных приключений, в исполнении симфонического оркестра прозвучат главные темы из киновселенной цикла «Гарри Поттер»
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20 февраля,
19.00
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Концерт Ернара Садирбаева (Әmre). Ернар Садирбаев, больше известный под псевдонимом Амре, - победитель конкурса «Славянский базар». Лауреат Государственной премии «Дарын»
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Шахматы. Чемпионат области среди учащихся по рапиду
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Костанай, Шахматный клуб
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9-10 февраля
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Плавание. Первенство области среди спортсменов 2012 г. р. и моложе
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Костанай, ул. Промышленная, 40
|
9-11 февраля
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Вольная и женская борьба. Республиканский турнир среди юношей и девушек 2006-2008 г. р., посвященный памяти основателя вольной борьбы в Казахстане П. Ф. Матущака
|
Костанай, ДЮСШ № 1
|
9-12 февраля
|
Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Жастар»
|
Рудный, Ayat futsal arena
|
10-11 февраля
|
Конькобежный спорт. Открытый чемпионат области по многоборью
|
Костанай, «Технодом Арена»
|
10-12 февраля
|
Волейбол. Первенство области среди девушек 2008-2009 г. р.
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
10-12 февраля
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Теннис. Областной турнир «Зеленый мяч» среди спортсменов 9-10 лет
|
Костанай, Теннисный центр
|
11-12 февраля
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Хоккей с шайбой. Чемпионат области среди любительских команд
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Костанай, Ледовый дворец по ул. Тауелсиздик
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11-12 февраля
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Кикбоксинг. Чемпионат Костаная среди кадетов и младших юношей 2007-2008, 2009-2010 г. р., посвященный памяти ветеранов локальных войн в Афганистане, Ираке, Нагорном Карабахе, на таджикско-афганской границе
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Костанай, ул. Тауелсиздик, 114/1
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11-12 февраля
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