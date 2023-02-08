Последний месяц зимы - не самый комфортный и для рыбы, и для рыболова

У наших рыболовов финальный месяц календарной зимы - отнюдь не итог зимнего сезона, который будет длится аж до апрельских дней. И все-таки февраль всегда у нас месяц особенный. Так что только рыболовы-новички считают, что февральская рыбалка ничем не отличается от предыдущих: декабрьских и январских.

В предчувствии заморов

Скажите, ну в какое еще время ночной мороз может у нас давить под минус 20, днем температура на градуснике покажет минус пять, а на солнце при отсутствии ветра даже порой подскочит до плюсовых показателей? Понятно, что погодные игры не могут не влиять на самочувствие всего живого. Сказываются такие перепады на состоянии здоровья людей, реагирует на них и рыба. В февральские дни и нынешних, и прошлых своих рыбалок мы с Сабанеем замечали, что активный клев той же плотвы начинается отнюдь не с первыми лучами солнца, а позже, когда ночной морозец уже спадет, погодный градус стабильно продержится несколько часов до того вечернего момента, как минус снова начнет набирать обороты. То есть примерно с 10.30 до 17.00.

А еще опытные рыболовы знают, что февраль - это месяц, когда рыба постепенно начинает ощущать недостаток кислорода в воде. Уже сейчас на всех наших водоемах толщина льда приближается к метру. И это беспокоит, поскольку прошедшим летом наши водные ресурсы истощились, да так, что во многих местах, где раньше мы плавали на лодках, осенью можно было пройти по сухой земле. Конечно, как обычно, мы очень ждем и надеемся на паводок. Но будет ли он? Небесная канцелярия в этом перед нами не отчитывается. И никто не знает, будет ли новая весна дружной и с большой водой или затяжной, когда снег станет медленно испаряться, отправляясь на небо, а не в наши озера, реки и водохранилища. А доживет ли до весенних ручьев наш водяной народ? Ведь более 90% водоемов области - заморные при глубинах не более 3 м. Если учесть толщину нынешнего февральского льда, то уже сейчас рыба в наших водах не кайфует. А рыболову нет смысла искать ее на мели.

Помня обо всем этом, недавним днем отправляемся с Сабанеем на Сарыколь половить карасика. Заезжаем со стороны районного центра, едем по проторенной на льду колее и оставляем машину там, где дальнейшее продвижение будет для нее проблемным. Дальше к глубине в 3 м получится только пешком: машина по снежному насту не пройдет, а экспериментировать, теряя время, не хочется. Двигаемся с санками километра полтора, время от времени останавливаясь, чтобы пробурить лунку и измерить глубину. Наконец находим трехметровую, бурим сразу несколько лунок на приличном расстоянии одна от другой, прикармливаем. Делаем это в надежде на то, что, если не будет клевать из одной лунки, уловистой окажется другая. Лед здесь вместе с настом почти метровой толщины, бурить нелегко, но зато согреваешься в процессе. Да, без пронизывающего ветра Сарыколь не Сарыколь. Наконец устанавливаем палатку, забрасываем удочки и приступаем к традиционному ритуалу: пьем горячий ароматный чай, настоянный на ягодах клубники, и одновременно гипнотизируем сторожки своих удочек. Они молчат…

Красивая жизнь рыбака / Фото автора

Минут через сорок бесклевья Сабаней отправляется проверять другие лунки. Поклевок там тоже нет. Более двух часов мы пытаемся разбудить карася в прикормленных лунках. Тщетно. Обедаем в палатке, намечая свои дальнейшие действия. Вспоминаем, как однажды на Косколе попали в такую же ситуацию. И тогда карася пришлось поискать, пробурив лунок двадцать. Но, когда нашли, клев был фантастический. Что делать сейчас? Бурим новые лунки. И - о чудо - на одной из них сторожок вдруг оживает. Подсечка. И вот он наш первый февральский сарыкольский карась. Граммов под триста. И тут же второй, третий. Градус настроения моментально ползет вверх. Нашли!

Возвращаемся к палатке, чтобы перебазировать ее на новое место, и видим, что сторожки оставленных там удочек тоже балансируют. Вот это д-а-а-а! И здесь клев начался. Переходить теперь нет смысла. Усаживаемся и ловим серебристых ленивцев. А они появляются из наших лунок почти без пауз. Такое ощущение, что в этом месте собрался весь здешний карась. Пытаемся понять, почему он начал клевать только во второй половине дня. Вспоминаем итсарских карасятников, которые недавно заверяли нас в том, что начинают рыбачить вечером и ловят карася ночью. Эту загадку нам с Сабанеем в тот день разгадывать было некогда. За три часа у нас образовалась приличная горка из замечательного карася, которую украшало несколько 700-граммовых красавцев.

Сарыкольский улов февраля / Фото автора

Рыбьи предпочтения

Февраль - время, когда все виды рыб начинают бродить по всему водоему, притормаживая в местах родников и промоин. И при этом у каждой рыбы в этом месяце все-таки есть свои погодные и кулинарные предпочтения.

В это время мелкий и средний окуни неплохо ловятся на мормышку. Можно использовать и поплавочную снасть. Это на любителя. Что касается насадки, то тут лидирует мотыль. Его эта рыба просто обожает. Более крупных особей ловят на маленькие блесны и балансиры. При правильной игре блесны может попасться и довольно крупный полосатик.

Считается, что в феврале клев щуки очень сильно зависит от погоды. Замечено, что наиболее активна она в периоды оттепели при стабильном атмосферном давлении. При этом флажки на жерлицах могут «выстреливать» в разное время дня, начиная от утренней зорьки. Как и во все другие месяцы зимней рыбалки, эта торпеда и сейчас предпочитает живца.

Удивляюсь, но почему-то не слишком популярна в наших местах рыбалка на такого аристократа, как налим. А ведь его у нас пока еще много. Считается, что это одна из самых активных февральских рыб. Связано это с тем, что в предыдущем январе налим пережил первый подлинный нерест и практически ничего не ел. Поэтому аппетит у него сейчас должен быть отменным. Самое лучшие время для охоты на эту рыбу - поздний вечер. Ловится он отлично на живца. Поймать налима труда не составит, а вот чтобы найти его, надо хорошо потрудиться. Он предпочитает камни и песок, неровности дна, завихрения потока воды, обратное течение и какие-нибудь укрытия. Причем постоянно держится на излюбленных тропах. И если таковые будут найдены рыболовом, он будет с налимом всегда.

В феврале на нашем Верхнем Тоболе можно удачно ловить и судака. Так же, как и все остальные представители семейства хищников, эта рыба сейчас активна в хорошую погоду. Лучше всего судак берет при стабильном давлении. Соблазняется мелкой или средних размеров плотвой.

Все, что сейчас используется для ловли плотвы, вполне подойдет и для леща. Ловится он практически весь световой день. Нужно только выбрать правильное место. Как правило, это небольшие впадины с глубинами до 4 м. Стоит такое место на нашем Тоболе смачно прикормить «кашей» и мормышем, а на мормышку насадить мотыля, и если не сам лещ, то подлещики будут вам обеспечены.

Клев-инфо