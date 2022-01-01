Но у вас в руках не только панировка

Пара кулинарных советов на тему использования кокоса, точнее, кокосовой стружки. Во-первых, это прекрасная панировка. Кусочки отбитого и промаринованного (кунжутное масло, соевый соус, перец чили) куриного филе перед обжариванием обваляйте в кокосовой стружке. Получатся наггетсы в паназиатском стиле.

Не менее вкусно жарить в такой панировке рыбу. Поступать с ее ломтиками, как с курятиной. То есть немного сдобрить лимонным соком, смесью перцев, растительным маслом, посолить и обвалять в стружке. Можно к стружке добавить чуточку муки.

Еще в подобной панировке обваливают котлеты из птицы и рыбы. Вегетарианцы оценят биточки из тушеной моркови, тыквы в кокосовой стружке. Очень приятными получаются сырники с ее использованием.

Во-вторых, кокосовая крошка - прекрасный наполнитель, идет в разные виды теста для печенья. Однажды мы уже давали рецепт такого из овсяных хлопьев и стружки. Есть еще один простой. Смешать хорошо отжатый творог с сахарной пудрой, добавить щепотку соли и кокосовую стружку, сливочное масло (а лучше кокосовое), перемешать. Отдельно взбить в крепкую пену белки. Осторожно ввести в творожную массу. Чтобы она держала форму, можно добавить немного муки, но если белки взбиты хорошо, то мука может и не понадобиться. Разделать на шарики размером с грецкий орех, разложить на застеленный бумагой противень. Выпекать - буквально 10-12 минут при 180 градусах.

Ингредиенты

Творог - 150-200 г, кокосовая стружка - 80 г, сахарная пудра - 3 ст. л., кокосовое/сливочное масло - 30 г, мука - 1-2 ст. л.