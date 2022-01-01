По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 42 пары. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 56 лет, невесте - 51 год;

- зарегистрированы 6 разводов;

- зарегистрированы 59 новорожденных: 23 девочки и 36 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Алинур, Али, Дамир. Самое редкое имя недели - Гульнафиз. Самому молодому папе - 20 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 41 год, маме - 38 лет;

- умерли 49 человек: 18 женщин и 31 мужчина.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 1 909 вызовов, из них 797 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 362, из них 40 - к детям. Поступило 7 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 7 человек, все они были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадал 1 ребенок.

- всего скорая помощь доставила в больницы 473 человека.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 32 выезда, на случаи горения - 14 выездов. При пожарах погибли 3 человека.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 129 уголовных правонарушений, из них 44 кражи, 30 фактов мошенничества;

- разысканы 10 без вести пропавших лиц, из которых 2 не установлены;

- раскрыты 53 преступления;

- зарегистрировано 7 наркоправонарушений: 2 наркопроступка, 1 факт контрабанды и 4 факта сбыта наркотических веществ;

- за выходные сотрудники полиции задержали 18 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.