Какие сорта томатов порадуют урожаем даже в сезон с неустойчивой погодой

Прошедшее огородное лето запомнится многим: поздние заморозки, ураганный ветер, град в июне, жара и засуха в финале. Поэтому не все дачники были удовлетворены томатным изобилием. От знакомых слышал жалобы на скудную завязь, позднее созревание плодов и в целом на слабую урожайность. Но мне жаловаться на неурожай не пришлось. Томатов было много: крупные и сочные известных сортов, плотные гибриды и удлиненные для засолки, с разнообразной окраской, что глаз радовался. А пару интересных новинок возьму на вооружение и в новом сезоне.

Среди всего многообразия томатов найти можно свой сорт или полюбить все

И заслуга богатого урожая, думаю, не только в погоде, почве и агротехнике, но и подборе семян. За последние годы определил для себя пару десятков сортов и гибридов, которые стабильно радуют плодами в любых погодных условиях. Даже если какой-то из них проседает, то другие непременно дают урожай, которого хватает для потребления в свежем виде, для переработки и продажи излишков.

Когда, как не зимой, узнавать что-то новое и быть готовым к сезону во всеоружии. Поэтому достану коробку, в которой храню семена, чтобы сделать ревизию и рассказать о тех томатах, что буду сеять и в будущем сезоне. Думаю, читатели рубрики возьмут их на заметку.

Томаты сохраняют всхожесть до 5 лет, поэтому одного запаса семян хватает на 2-3 года

Весь ассортимент томатов, который планирую посадить, разделяю на 4 группы. Перед посевом проращиваю семена каждой группы в отдельной влажной салфетке, чтобы в землю пошли только живые проклюнувшиеся семена, таким образом получить разнообразие.

На любой цвет и вкус уродились томаты в прошедшем сезоне

Итак, к первой я отношу крупноплодные сорта. Это те самые домашние, вкуснейшие, увесистые помидорины, которые ешь с наслаждением просто так и в салатах. Самый популярный - «бычье сердце». Кроме старейшего красного сорта, сейчас появились малиновые и оранжевые разновидности. Это среднепоздний сорт индетерминантного типа (высота 150-170 см). Плоды крупные, сердцевидные, слаборебристые, массой 300-400 г. Мякоть нежная, сахарная, малосемянная, сладкая.

Сорт «эм-чемпион» - томатное сердце на огороде

Такие же по форме - сорта «эм-чемпион» (популярный среднеспелый сорт сибирской селекции. Растение детерминантное, 55 см, кустовое, штамбовое. Плоды очень крупные, до 700 г, мясистые, малиново-розовой окраски, сахаристые, отличных вкусовых качеств), «санта-клаус» (раннеспелый, высота до 100 см, плоды красивые, ярко-красные, плотные, мясистые, не растрескиваются, массой 200-250 г, первые до 400 г) и «розовый мед» (среднеспелый детерминантный сорт, высота до 80 см, плоды розовые, очень крупные, округло-сердцевидной формы, малосемянные, массой 400-600 г (до 1 500 г), сахаристые на изломе).

Триста граммов сахаристой мякоти томата «санта-клаус»

В компанию к ним можно добавить проверенные сорта «тяжеловес Сибири» (раннеспелый, высота 60 см, вес насыщенно-розовых плодов до 800 г), «сахарный пудовичок» (среднеспелый, высота до 1 м, плоды плоско-округлые, массой 300-600 г), «розовый титан» (среднего срока созревания, высотой до 60 см, плоды округлые, до 200 г) и относительно новый «толстый Джек» (раннеспелый, высота около 50 см, плоды очень плотные, 250-300 г).

Томат сорта «розовая Стелла» идеален для засолки

Вторую группу составляют сорта, которые выращиваю для засолки. Уже несколько лет на моем участке нет равных сорту «колокола России». Плотные, вытянутые с носиком плоды, массой 50-60 г, при этом еще и розовые, созревают кистями на растении, высотой 60 см. Покрупнее будут сорта с перцевидными плодами среднего срока созревания: «розовая Стелла» (высота 50 см, плоды розово-малиновые, 150-200 г) и «рубиновый кубок» (высота до 100 см, плоды около 200 г). Для нежелающих возиться с подвязыванием и пасынкованием подойдет высокоурожайный сорт «сибирская тройка» (удлиненные плоды, массой около 200 г, высота куста до 60 см). Из-за оригинальной полосатой окраски плодов у меня прижились некрупные томаты, которые теща называет «курочка Ряба». Она же когда-то поделилась их семенами. Это ранний, детерминантный сорт (высота 50-60 см) с плотными округлыми плодами, весом 100-150 г. Отлично подходят как для салата, так и консервирования.

Томат сорта «рубиновый кубок»

«Легионер F1» на удивление оказался вкусным для гибридов

Зачастую гибриды томатов уступают по вкусовым качествам сортовым, но по отдаче им нет равных. С гибридами вы не останетесь без урожая, который всегда может пойти на переработку. Но и среди них есть достойные экземпляры. В прошлом году я открыл «легионер F1», который удивил и по урожайности, и по вкусу. Розовые плотные плоды, массой 100-150 г кистями свисали с метровых кустов. Не уступают по урожайности томаты «Таня F1», «полфаст F1» и «полбиг F1». Это классические гибриды с плотными выровненными плодами, массой до 200 г, долго сохраняющими товарный вид. А гибриды «хали-гали F1» (раннеспелый, высота 100 см, плоды около 200 г) и «вояж F1» (раннеспелый, до 2 м высотой) с характерным носиком не оставят равнодушным ни одного дачника.

Для гибрида «полфаст F1» характерны выравненность плодов и их лежкость

И в последнюю группу входят томаты, которые я называю «для настроения». Это сорта, имеющие плоды с оригинальной окраской, которые любой свежий салат сделают просто картиночным. У меня непередаваемыми остаются вкуснейшие сорта «апельсин» (среднеспелый, высота куста 140 см, ярко-желые округлые плоды, от 200 до 400 г) и «черный русский» цвета махагон. Их единственный недостаток - недолгая лежкость, плоды быстро переспевают. Но в прошедшем сезоне со мной поделились семенами нового гибрида «африканыч F1», который ко всем достоинствам темных томатов имеет более плотную структуру и отлично хранится продолжительное время.

Новый гибрид «африканыч F1» с еще лучшими качествами черных томатов

Еще одной новинкой на моем участке стал совершенно оригинальный и подзабытый сорт «болото». Томаты, которые в спелости имеют зеленую окраску, я видел впервые. Его оценили все, кто попробовал. К тому же такой зеленоплодный томат подойдет людям, котрым из-за проблем со здоровьем противопоказаны традиционные красные томаты. У этого сорта плоды плоско-округлые с ребристостью, массой 150-200 г, с тонкой кожицей, имеют отличный сладкий вкус с фруктовыми нотками. Их особенность - быстро переспевают, поэтому надо не упустить момент и собрать их вовремя, ведь на кустах они выглядят зелеными, а значит, придется щупать каждый.

Томат «болото» - сочетание оригинальной окраски и сладкой мякоти

Фото автора