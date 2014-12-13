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Куда пойти с 8 по 14 декабря

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

10 декабря,

12.00

«Көңілді қонжықтар», М. Поливанова, (на казахском языке)

10 декабря,

14.00

«Непоседы», М. Поливанова, сказка

11 декабря,

12.00

«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

2 декабря,

18.30

«Әлдермештің Әлмандары», Т. Маннуллин, комедия, премьера

11 декабря,

17.00

«Әлдермештің Әлмандары», Т. Маннуллин, комедия, премьера

14 декабря,

18.30

«Алжир», А. Тасымбеков, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

9 декабря,

18.30

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+), премьера

10 декабря,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

11 декабря,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

Областная картинная галерея

ул.Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Листопад» - персональная выставка костанайского художника Сергея Ли

В течение месяца

«Всегда любимый край» - выставка, посвященная итогам областного художественного проекта «Пленэр-2022»

Спортафишка

Что

Где

Когда

Асык ату. Областной юношеский турнир, посвященный празднованию Дня независимости РК

Тобыл, спорткомплекс «Астана»

7-9 декабря

Баскетбол. Кубок РК, посвященный памяти отличника просвещения КазССР, судьи всесоюзной категории К. Б. Успанова

Костанай, ДЮСШ № 1

8-11 декабря

Волейбол. Чемпионат области среди юношей 2004-2005, 2006-2007 г. р.

Костанай, ФСО «Динамо»

9-11 декабря

Баскетбол. Чемпионат РК, Национальная лига. «Тобол» - IRBIS Almaty

Костанай, СРК «Костанай»

13-14 декабря, 19.00