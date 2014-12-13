Как вы оцениваете работу Архимеда Мухамбетова в должности акима Костанайской области в течение 7 лет? Положительно. Бюджет региона за это время вырос в 10 раз во многом благодаря акиму.

Положительно. Массово строили жилье и спортобъекты, ремонтировали дороги.

Отрицательно. Аким не решил вопрос о возвращении региону его природного времени.

Отрицательно. Деньги тратили на футбол и дворцы, хотя в селах нет воды и асфальта.

