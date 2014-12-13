Куда пойти с 8 по 14 декабря
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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10 декабря,
12.00
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«Көңілді қонжықтар», М. Поливанова, (на казахском языке)
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10 декабря,
14.00
|
«Непоседы», М. Поливанова, сказка
|
11 декабря,
12.00
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«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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2 декабря,
18.30
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«Әлдермештің Әлмандары», Т. Маннуллин, комедия, премьера
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11 декабря,
17.00
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«Әлдермештің Әлмандары», Т. Маннуллин, комедия, премьера
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14 декабря,
18.30
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«Алжир», А. Тасымбеков, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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9 декабря,
18.30
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«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+), премьера
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10 декабря,
12.00
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«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
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11 декабря,
12.00
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«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
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Областная картинная галерея
ул.Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Листопад» - персональная выставка костанайского художника Сергея Ли
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В течение месяца
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«Всегда любимый край» - выставка, посвященная итогам областного художественного проекта «Пленэр-2022»
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Асык ату. Областной юношеский турнир, посвященный празднованию Дня независимости РК
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Тобыл, спорткомплекс «Астана»
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7-9 декабря
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Баскетбол. Кубок РК, посвященный памяти отличника просвещения КазССР, судьи всесоюзной категории К. Б. Успанова
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Костанай, ДЮСШ № 1
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8-11 декабря
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Волейбол. Чемпионат области среди юношей 2004-2005, 2006-2007 г. р.
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Костанай, ФСО «Динамо»
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9-11 декабря
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Баскетбол. Чемпионат РК, Национальная лига. «Тобол» - IRBIS Almaty
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Костанай, СРК «Костанай»
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13-14 декабря, 19.00
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