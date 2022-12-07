О двух открытых участках теплотрассы «НГ» сообщила жительница Костаная Асель УМАРОВА. Она часто ходит в ПКСК «Восход», расположенный по ул. Гоголя, 87.

Большой участок теплотрассы за Французским центром открыт с лета

- Еще летом заметила открытые трубы прямо напротив входной двери «Восхода», - пояснила Умарова. - Второй участок - чуть дальше и, так сказать, с видом на Французский центр. Участок трубы расположен прямо на тропинке и абсолютно открыт. В ПКСК сказали, что все вопросы нужно направлять в КТЭК. Там обещали изолировать еще летом, но уже зима, трескучие морозы, а трубы голые.

Ул. Гоголя, 87. Участок трубы открыт перед входом в ПКСК «Восход»

Трубы напротив дома № 8 в 9-м микрорайоне, о которых «НГ» писала две недели назад, сотрудники КТЭК закрыли жестью и рубероидом.

9 мкр-н, дом № 8. Трубы во двор закрыли жестью и рубероидом

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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