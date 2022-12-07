О куче мусора, расположенной недалеко от въезда в гаражное общество и рядом с домом № 159 по ул. Шипина, сообщил «НГ» житель Костаная Валерий ХРИПУШИН.

Ул. Шипина, 159. Куча мусора лежит недалеко от въезда в гаражи и завалила фасад дома

- Огромная свалка образовалась недалеко от въезда в гаражи, - рассказал он. - Завалили мусорными пакетами фасад дома. Никто не хочет убирать и никто на нее не реагирует.

Ул. Байтурсынова, 55. Два пакета с мусором возле дома почти не видны под снегом

На месте корреспонденты «НГ» увидели фасад дома, заваленный мусором, точнее, свалку вместо фасада. Сложилось ощущение, что это филиал городского полигона ТБО. Судя по тому, что кучу припорошил снег, мусор лежит давно.

И пакет с мусором на детской площадке спустя две недели тоже не убрали

Точно так же, еще больше замело снегом пакеты с мусором во дворе дома № 55 по ул. Байтурсынова. Спустя две недели их не убрали ни с детской площадки, ни из придомовой территории.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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