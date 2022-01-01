14 октября свой 101-й сезон областной театр драмы отметил премьерой спектакля «В ожидании сердца» по произведению писателя Юрия Полякова.

Свободных мест нет, билеты раскуплены заранее. Аншлаг!

Зрители - в ожидании интересного сюжета. Гаснет свет, и с первых минут все внимание приковано к действию на сцене. Отличная работа режиссера Анны Удесиани и замечательная игра актерского состава были подчеркнуты долгими, продолжительными аплодисментами и криками «Браво!». Зрители любят театр, и есть за что. Интересное решение режиссера раздать артистам в финале воздушные сердечки как подпись автора.

Браво! Так держать!

Уважаемая редакция «Нашей Газеты», после спектакля - доброго, душевного, с юмором - осталось очень хорошее настроение, впечатлением решил поделиться с вами.

Сергей КРЯКИН, Костанай