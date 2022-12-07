Что сделал Банк ЦентрКредит за 34 года своей работы, как строит свою стратегию банк и на что нацелен, как заинтересовать собой разборчивого клиента в нынешней ситуации – тема беседы с директором областного филиала АО «Банк ЦентрКредит» Сериком ТАУКЕБАЕВЫМ.





- Серик Каргабаевич, если бы вам пришлось рекомендовать свой банк очень близкому знакомому, какой главный плюс БЦК вы бы выбрали?

- Их много, но я бы начал с самого заметного - со стабильности. Много лет БЦК входил в шестерку ведущих банков страны по размеру активов. Когда ему исполнилось 25 лет, он занял 4-е место по этому показателю, сегодня мы третьи по объему активов, первые по приросту депозитов физических лиц, третьи по доле рынка среди коммерческих банков, третьи по доле карточного рынка в стране. Прирост депозитов юридических лиц тоже впечатляющий, только за этот год их количество удвоилось, и наш банк с этим достижением третьим вошел в топ-десятку казахстанских БВУ. Результаты были оценены международными организациями - S&P и Moody s повысили кредитные рейтинги Банка ЦентрКредит.

- Казахстанские банки в общем довольно заметно делятся на те, которые отдают предпочтение корпоративным клиентам и те, для кого главная фигура – клиент розничный. А ваш банк какой?

- По-моему, сегодня БВУ в основном двигаются к универсальности. Но вот что Банк ЦентрКредит изначально стремился быть универсальным банком – это верно, и в этом русле он постоянно развивается. На этом основана сама стратегия БЦК. Наш приоритет – быть центром доверия в финансовых решениях для населения и выбором №1 для предпринимателей.

- Звучит как формула успеха, хотя слово «доверие» в понимании обычного человека как-то далековато от сферы деятельности финансовых институтов, где цифры, документы, активы-пассивы.

- Формирование доверия к банку как раз и есть главное содержание нашей ежедневной работы, залог движения вперед. Допустим, предприниматель открыл у нас счет, очень быстро, онлайн, сейчас это уже привычная практика. К счету прилагается карта, которая работает 24/7. Через месяц он у нас оформил кредит и быстро получил деньги, через нашу организацию взял технику в лизинг. Если мы удовлетворили все его запросы качественно, он что сделает? Расскажет коллегам. А у него ведь семья имеется, друзья. И нам всем им есть, что предложить из своих услуг и продуктов. То есть финансовые достижения неотделимы от человеческой заинтересованности с обеих сторон. Люди взаимодействуют друг с другом, а не безликие банковские и предпринимательские структуры.

- А сказанное выше - это для примера или все уже работает?

- Конечно, работает. Счета предприниматели открывают через мобильное приложение BCC Business. К счету прилагается карта #business. По статистике БЦК, из 4 000 предпринимателей, которые ежемесячно становятся клиентами банка, 3 500 открывают счета онлайн. Что касается быстроты получения кредитов, то вот вам свежий пример – 18 ноября в наш филиал обратился предприниматель, 30 ноября его заявка на кредит была одобрена. Сумма 1,3 млрд тенге. На приобретение вагонов. Время рассмотрения в Банке ЦентрКредит ограничено 14 календарными днями. Это наш нормативный срок. Кстати, клиент выбрал лизинг через наш банк. Условия такие – 30 % первоначального взноса, лизинг сроком до 5 лет под ставку 6% годовых. Сами вагоны входят в ликвидное залоговое обеспечение.

- У БЦК есть предпочтения при кредитовании бизнеса, кому занимаете охотнее всего?

- Мы три года подряд на костанайском рынке лучшие по взаимодействию с фондом «Даму», стабильное первое место по количеству займов малому и микробизнесу. В этом сегменте мы востребованы. За ноябрь мы выдали кредитов на 270 млн тенге. Сумма кредита не превышает 15 млн тенге, если берут для инвестирования, и не более 5 млн тенге на оборотные средства. С начала года мы выдали кредитов на полтора миллиарда тенге.

Наша особенность в том, что по такому кредиту в банке решение выносится за 20 минут. При минимальном пакете документов. Нужно удостоверение и справка о регистрации ИП, например, остальное мы сами с вашего согласия получим из информационных баз госорганов. Через 20 минут клиент узнает, получит кредит или нет. Фонд «Даму» подтверждает субсидирование процентной ставки, клиент приходит, получает деньги. Скорость и простота. Вы спрашивали, какие сферы кредитуем? В малом бизнесе практически все, кроме торговли. это направление «Даму» не субсидирует.

Нам интересны все предприниматели в области и конечно новые проекты. Мы работаем со всеми районами и городами, со всеми буквально отделами предпринимательства.

- Как правило, на невнимание со стороны банков второго уровня жалуются сельхозтоваропроизводители. Для нашей аграрной области это важно. Обычно сетуют на занижение стоимости залогового имущества либо вообще игнорирование залогов в сельской местности. Что скажете по этому поводу?

- У нас в филиале обслуживается 8 360 клиентов - юридических лиц, то есть ИП, ТОО, КХ. Из них почти половина представляют сельскохозяйственный бизнес. Банк ЦентрКредит изначально активно кредитовал агробизнес. И сейчас мы финансируем их по двум программам, благодаря чему можем удешевить ставку вознаграждения. Так что при кредитовании на весенние полевые работы, на уборочную ставка в конечном счете составляет 6%. Что мы делаем, когда у клиента недостаток залогового обеспечения? Берем гарантии фонда «Даму» на 50% от суммы финансирования, остальное добираем имуществом клиента. Конечно, есть правило - не менее 70% залогов должны быть твердыми. Но в эту категорию мы отнесли любую сельхозтехнику не старше 10 лет. Согласитесь, приемлемые условия.

- Серик Каргабаевич, сегодня у всех буквально банков масса предложений для физических лиц. Соблазны такие обещаны, что человеку трудно выбрать. А Банк ЦентрКредит в череде этих предложений чем-то выделяется?

- Конечно, у нас тоже обширная линейка продуктов и услуг, которые ориентированы буквально на все категории населения – детей, взрослых, пенсионеров, смартюзеров, VIP-клиентов. Например, в банке – более 400 000 клиентов в зарплатном проекте. Наши пенсионные карты дают повышенный кэшбэк на покупки в аптеках и супермаркетах. А для VIP-клиентов существует карта #IronCard. При этом наш банк является №1 по премиальным картам в стране с долей рынка более 70%.

Мы участвуем в самых важных для социальных программ, как ипотечная «7-20-25» и льготное автокредитование. По ипотеке БЦК вообще выбор №1 для населения

И все-таки, возвращаясь, к вашему вопросу, я хотел бы особо выделить три наших продукта. Сегодня уже более миллиона казахстанцев пользуются нашей флагманской #картакарта, которая объединяет в себе рассрочку, кредитную карту и дебетовый счет. Открывается на весь срок действия бесплатно. С этой картой можно платить в POS-терминалах, можно пользоваться удобным мобильным приложением, в отдельной вкладке можно контролировать количество бонусов за месяц. Система кэшбэков и бонусов очень привлекательная. Есть возможность выбирать любимые категории, например, «ремонт квартиры», «покупка мебели», и в зависимости от акции получать дополнительные 6-7% кэшбэка. Посредством #картакарта можно оплачивать коммунальные услуги, налоги, штрафы, детские сады, образование и всегда получать 1% кэшбэка. Причем карточку с собой можно не носить – достаточно подключить к ApplePay. Переводы по Казахстану в мобильном приложении bcc.kz до 300 тыс. тенге, а также снятие наличных с банкоматов Банк ЦентрКредит до 500 тыс. тенге совершаются без комиссии.

У нас есть отличное предложение для детей - #JuniorCard. Это карта, адаптированная с приложением и системой получения кэшбэка, используется и для скачивания игр, и для оплаты услуг. Детская карта привязывается к основной карте родителя, благодаря чему можно контролировать расходы ребенка.

С этим продуктом мы вошли в Костанае в кампусный проект на базе школы №19, отработали его и намерены распространить на другие школы. Есть вполне реалистичные планы расширить функционал карты, сделать ее по-настоящему социальной.

Не могу не упомянуть еще одно наше предложение — сейчас более 20 тыс активных клиентов совершают обменные операции с валютой на собственной FX-платформе банка по биржевому курсу, не выходя из дома или офиса. Попробуйте обязательно.

- Ну, для пользования FX-платформой наверняка надо быть грамотным пользователем. Так что это не для всех, наверно.

- Учиться никогда не поздно и, пожалуй, никогда не рано. Исходя из этого в нашем банке проводятся уроки финансовой грамотности со школьниками. В костанайском филиале, конечно, тоже. Ребята приходят к нам, им устраивают экскурсию, а потом в моем кабинете начинаются уроки. Первый я сам и провожу, недаром у меня в кабинете и счеты лежат, и слитки золотые, и образцы денег как наглядные пособия. Скажу честно, мне очень нравится проводить занятия. От детей таким позитивом заряжаешься. А курс из 12 уроков разработала команда БЦК, среди сегодняшних финансистов и преподаватели же есть. Курс интересный — он не только про историю банковского дела, но и про человеческие ценности, необходимые в современном мире. Он учит быть практичным, целеустремленным, честным, работоспособным.

Если говорить в целом, то главный наш приоритет - быть центром доверия и финансовой опорой для граждан страны. Мы благополучно прошли многочисленные вызовы и продолжаем активно работать над усилением позиции на финансовом рынке Казахстана. Я думаю, что в ближайшем будущем мы станем для клиента не просто банком, а финансовым помощником, который сможет помочь решить любые задачи быстро, легко и эффективно.

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