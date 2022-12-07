Депутаты за закрытыми дверями выбрали нового главу региона. Что ждать от него костанайцам?

1 декабря в Костанай прилетел премьер-министр Казахстана Алихан СМАИЛОВ. Догадаться о причине было несложно - с утра шли сообщения об отставках акимов областей и назначении новых руководителей. Костанайская область не стала исключением, и место Архимеда Мухамбетова занял Кумар АКСАКАЛОВ, работавший до этого акимом Северо-Казахстанской области. Как проходило его назначение и о чем говорил новый градоначальник на первом совещании, в репортаже «НГ».

С особо охраняемым лицом

Вечером 29 ноября на сайте облмаслихата коротко сообщили: 1 декабря, в 14.00, состоится собрание депутатов для получения согласия на назначение нового акима области. По новому законодательству акимы не назначаются, а избираются депутатами.

192 депутата из 244 поддержали кандидатуру Кумара Аксакалова / Фото пресс-службы премьер-министра РК

Корреспонденты «НГ» прибыли в здание, где размещаются и облакимат, и облмаслихат, в 13.35, однако на входе нас остановили сотрудники полиции. После некоторых уточнений к журналистам вышел сотрудник службы безопасности, представившийся Сергеем, и коротко сообщил:

- Вы не можете пройти в зал заседаний, так как сессия маслихата уже началась. Ориентировочно заседание началось между 13.00 и 13.30.

Почему о переносе времени не сообщили заранее, Сергей не уточнил, предложив обратиться в пресс-службу акима области. Через несколько минут вышел пресс-секретарь акима области Жуматай КАКИМЖАНОВ:

- Давайте проясним, это не сессия маслихата, это общее собрание депутатов, - сказал он. - Дело в том, что это мероприятие проходит с особо охраняемым лицом, премьер-министром, поэтому здесь заблаговременно нужно было проходить аккредитацию.

Подчеркнем, что «Наша Газета» никаких сообщений об аккредитации ранее не получала. Согласно закону, от журналистов не могут требовать аккредитацию, если ее не запросили заранее. Объяснить, почему сообщение об аккредитации заранее не прислали в «НГ», пресс-секретарь не смог.

Ну а мы сразу вспомнили назначение Архимеда Мухамбетова на должность акима Костанайской области в сентябре 2015 года, его тоже провели с выборочным приглашением журналистов. Традиция, однако...

Само особо охраняемое лицо - премьер-министра РК Алихана СМАИЛОВА - нам удалось встретить, когда глава правительства выходил из здания в сопровождении двух акимов области: бывшего и нынешнего.

Алихан Смаилов прилетел в Костанайскую область, чтобы представить активу нового главу региона / Кадр из видео

- Это произошло (собрание депутатов - «НГ») по той процедуре, которая предусмотрена нашим законодательством, - ответил Смаилов. - Депутаты маслихатов, послушав все кандидатуры и их программы по развитию регионов, проголосовали, сделали свой выбор в пользу кандидата, который, по их мнению, наиболее подходящий, наиболее сильный.

На уточняющий вопрос о том, почему все-таки журналисты не были допущены на заседание, премьер-министр посоветовал обратиться в пресс-службу акима области. Но ответил на вопрос о том, какие поручения он дал новому главе региона. Весьма туманно:

- До этого я был с визитом в Костанайской области, целый ряд поручений по актуальным вопросам развития региона мы дали. Сегодня, во время представления активу области, я напомнил о тех вопросах и о новых задачах, которые глава государства ставит в рамках своей предвыборной платформы. А также до этого были поручения, которые связаны с развитием страны в целом, так и региона в частности.

Кто ушел и кто пришел

2 декабря прошла внеочередная сессия, на которой секретарь облмаслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ прокомментировал перемены:

- Здесь присутствует депутат областного маслихата всех семи созывов Олег Владимирович Даниленко. Когда-то он распределял бюджет области 10 млрд тенге, потом 30 млрд, чем гордился, сейчас мы распределяем бюджет 400 млрд тенге... И вчера на мероприятии, где было около 200 человек, историческое событие провели: акима области, который 7 лет отработал у нас, проводили. Житель Актюбинской области, один пришел, один ушел, в команде у него были костанайцы... И Олег Владимирович озвучил такую цифру: в 2015 году, когда Архимед Бегежанович пришел к нам в область, валовой доход обрабатывающей промышленности был 200 млрд. Аграрная все-таки область, мы и таким гордились. Бюджет зависел от ССГПО. Архимед Бегежанович пришел и говорит: «У нас в Актюбинске валовой доход 800 млрд тенге, у вас - 200 млрд, как вы живете?» Отвечаем: «Мы аграрники, у нас нет промышленности». Сегодня Архимед Бегежанович уходит, проработав 7 лет, валовой доход обрабатывающей промышленности - 1 трлн 400 млрд тенге. Это цифра! Увеличилась в 7 раз. А в Актюбинской области сегодня - 900 млрд. Приятно было провожать человека. Оставил огромный след. Сделал огромную работу. К нам пришел наш земляк. Счастье наше, что есть наши ребята, которые готовы быть акимом области. Очень грамотный, профессиональный человек пришел. Думаю, что через несколько лет мы тоже скажем, что вот такие показатели есть у нас.

«Это капля в море!»

Такая фраза, в которой есть доля оценки работы предшественника, звучала неоднократно на первом публичном совещании, которое Кумар Аксакалов провел 5 декабря. Обсуждали проблемы отопительного сезона, но две трети времени аким области раздавал поручения в сферах строительства, сельского хозяйства и пассажирского транспорта.

- Хочу обозначить ряд вопросов, требующих оперативного вмешательства, - сказал Аксакалов. - Вот реализация инвестпроектов в сельском хозяйстве. Наша область обладает большим потенциалом, вместе с тем потенциал животноводства не раскрыт до конца. Там совсем мало что-то делается, если не сказать, что ничего. Мы доработались до того, что мясо и молоко импортируем. Надо это искоренить. У нас в сельском хозяйстве больше 7 500 предприятий. Из них только 872 сформировали товарищества, только 60 хозяйств занимаются молочно-товарным производством. Свыше 400 голов есть только на 12 фермах. Это капля в море! Я принимал акимов районов и у них ни одного проекта нет. Мы же понимаем, что люди в сельской местности поголовно безработные. Чем их можно занять? Да только за счет животноводства и растениеводства. Одна ферма - это до 40 рабочих мест.

Аксакалов дал акимам районов неделю, чтобы сформулировать четкое понимание, где и сколько ферм нужно построить в следующие годы. Обещал поддержать инициативы финансово и организационно. Потребовал решить проблемы с водоснабжением и дорогами в селах.

- У нас из 517 сел только в 308 есть водопровод, и то - довели мы его до края поселка, поставили пункт раздачи воды, и люди через все село тянутся туда с этими флягами - это неправильно! - отметил Аксакалов. - Пришло время, когда сельчане должны иметь воду в доме. Из 308 сел только в половине есть разводящие сети. Это капля в море! И продвижение в этом вопросе небольшое, люди десятилетиями ждут воду. Естественно, люди уезжают из сел. Поэтому ставлю задачу, так как сейчас формируется бюджет, нужно посмотреть, как исправить ситуацию.

Аким по прозвищу Лесоруб

Рассуждал на совещании аким области и о том, как должен измениться облик Костаная. В частности, территорию нужно «использовать эффективнее, это означает, что город должен развиваться не в ширь, а ввысь».

На первом совещании Кумар Аксакалов раскритиковал акимов за плохую работу в селах / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Когда город расширяется, увеличивается коммунальная нагрузка, - объяснил Аксакалов. - У нас в старом городе очень много частного сектора. Более эффективным было бы использование этих территорий. Здесь инфраструктура выстроена, люди ко многим объектам уже привыкли: школы, больницы, места для развлечений. Поэтому я поручаю акиму города рассмотреть эти проекты внутри города. Мы должны не просто строить дома коробками, чтобы они не только служили жильем, но и украшали город. Чтобы мы не повторяли советских ошибок, когда лучшим украшением дома был узор на балконе, а все остальное - серое и типовое. Время уже не то! На днях мы проведем инвестфорум, куда пригласим строительные компании нашей страны. Будем более конкретно говорить о мерах поддержки для тех, кто хочет строить коммерческое жилье в Костанае.

Недоволен аким общественным транспортом, особенно возрастом автобусного парка, превышающим 10 лет. Предложил устанавливать теплые остановки. Акимам городов и районов поручил провести инвентаризацию жилья и подумать о восстановлении пустующих зданий. Особенно это касается Рудного и Житикары.

Надо сказать, что Аксакалов приехал в другой регион, но не в другую страну. Поэтому интересно, как он решал эти же проблемы в соседнем Петропавловске.

Журналист «Петропавловск News» Андрей НОВИКОВ в статье «Кумар Аксакалов: 5 лет в кресле акима Северо-Казахстанской области» пишет, что в СКО тоже проблемы с водопроводами. В регионе действительно тратили миллиарды на замену старых труб и разводящих сетей, правда, сельчанам все равно приходилось тратить огромные деньги, чтобы подвести трубу к своему дому.

Идею расширения города «не вширь, а ввысь» Аксакалов точно так же продвигал в Петропавловске. В городе при нем появились дома высотой 16 и 18 этажей. И даже обсуждали строительство 33-этажного строения.

- Иногда строительство происходит при полном игнорировании действующего генплана города и в неизвестности, хватит ли на все эти глобальные планы мощностей ТЭЦ-2, - пишет Новиков. - Одновременно с юга и севера города появились микрорайоны одноэтажных домов Южный и Солнечный-2. Жители последнего в 2021 году поняли, что никто не позаботился о ливневке - микрорайон просто затопило паводковыми водами весной. Летом микрорайон отключали от электричества, а осенью в результате аварии на ТЭЦ-2 сутки не было и отопления. Само собой, идея компактного Петропавловска привела к тому, что на улицах нормальным явлением стали пробки.

А вот как Новиков пишет о благоустройстве Петропаловска во времена Аксакалова:

- Кумар Аксакалов продолжает привычное для каждого акима СКО - увеличивает поля тротуарной плитки в городе. Возможно, Кумар Иргибаевич не знает, но одно из его народных прозвищ - Лесоруб. Именно с вырубки лесных насаждений и замены их тротуарной плиткой в центре города и начал свои преобразования аким еще 5 лет назад. А вообще, одним из самых курьезных моментов в благоустройстве города я до сих пор считаю нелепые эксперименты со смарт-скамейками и теплыми остановками. Забавно, что еще в 2019 году оба акима (Петропавловска и СКО - «НГ») уверенно говорили о том, что все это было хорошо и правильно, а сломали все вокруг вандалы...

Закончим на позитиве: новый аким области, в отличие от старого, славится общительностью и открытостью для СМИ. Надеемся, что это качество он не потеряет в новой должности.