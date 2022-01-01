1 декабря 1931 г. постановлением президиума Кустанайского горсовета 225 га городских земель в границах железнодорожной линии и железнодорожной станции предоставлены в постоянное пользование ВОГВФ под строительство аэродрома.

2 декабря 1941 г. решением Кустанайского облисполкома в областной конторе Госбанка открыты текущие счета военным госпиталям № 3597, № 3598, № 2445. Финансирование проводилось не через облздрав, а непосредственно через их текущие счета.

6 декабря 1947 г. решением Кустанайского горисполкома в целях предупреждения обмораживания среди школьников младшего возраста городской отдел народного образования разрешил не проводить занятия в школах с учащимися 1-4-х классов при температуре воздуха -35 градусов. Обязать начальника пожарной охраны в дни сильных морозов ниже -35 вывешивать на каланче флаг, сообщать по радио в 7.30 о низкой температуре.

7 декабря 1955 г. по решению Кустанайского горисполкома утверждены тарифы оплаты квартир за пользование электроэнергией от городской сети по городу за 1 квт/час в размере 40 копеек.

8 декабря 1931 г. президиум Кустанайского горсовета вынес постановление о сборе 3 000 руб. Совет ОСОАВИАХИМа мобилизовал общественность на сбор средств на дирижаблестроение эскадрильи им. Ленина.

9 декабря 1980 г. Кустанайский горисполком разрешил городскому отделу коммунального хозяйства осуществить проектирование и строительство легкоатлетического манежа на территории Притобольского парка.

12 декабря 1988 г. решением 7-й сессии Кустанайского областного Совета народных депутатов образована комиссия по вопросам национальных и межнациональных отношений. В 1990 году вошла в состав комиссии по вопросам науки, народного образования, культуры, языка, национальных и интернациональных традиций, охране исторического наследия. Упразднена в 1993 году.

16 декабря 1959 г. решением горисполкома Кустаная помещение по ул. Тарана, 155 (Тауелсиздик) освобождено под школу рабочей молодежи.

16 декабря 1959 г. в Кустанае введены в эксплуатацию жилые дома: 33-квартирные по ул. Гоголя, 85 и по ул. Баймагамбетова, 37 «А», деткомбинат по ул. Гагарина, 8-квартирный по ул. Павлова, 60 «А», 8-квартирный по ул. Уральской, 23.

21 декабря 1957 г. горисполком запретил в Кустанае проведение общегородских елок в связи с эпидемиологическим неблагополучием по заболеванию дифтерией. Из 18 школ поражены 12. Контроль за проведением закрытых елок возложен на директоров школ. Запрещены дневные сеансы в зимнем кинотеатре (мечеть по пр. Аль-Фараби) и в кинотеатре «Родина» (снесен, примыкал к зданию областного управления культуры по пр. Аль-Фараби). В предприятиях выдавали подарки без проведения утренников.

23 декабря 1942 г. решением Кустанайского облисполкома запущена ТЭЦ завода № 507 «а», для чего приведены в полную готовность имеющиеся двигатели горэлектростанции и электростанции Кустанайского элеватора.

24 декабря 1939 г. впервые избран Кустанайский областной Совет депутатов трудящихся и с этого времени стал органом государственной власти на территории области.

25 декабря 1957 г. на территории Кустанайского аэропорта вновь застроенная улица наименована Авиационной (ул. Камшат Доненбаевой).

26 декабря 1929 г. президиум Кустанайского горисполкома принял решение в течение 1-й пятилетки 1926-1930 гг. охватить все мельницы в черте города электричеством.

26 декабря 2002 г. решением городского маслихата часть земель Костаная площадью 53 023 га, в том числе территории населенных пунктов Аккабак, Васильевка, Ждановка, Кировка, Кунай, Семилетка, включены в черту Костанайского района. В черту города Костаная включены 115 га пастбищ из земель Костанайского района для расширения городского кладбища.

27 декабря 1937 г. в Кустанае организовано областное архивное управление. Заведующим назначен Кашин. Вновь организованному облархиву передано архивохранилище и архивные материалы Кустанайского райархивбюро.

28 декабря 1956 г. решением облисполкома организован областной автомотоклуб ДОСААФ 2-го разряда в Кустанае. В пользование передан щитовой склад, занимаемый военведом, оборудованы учебные классы, стенды.

29 декабря 1937 г. постановлением президиума Каз. ЦИК населенный пункт при Джетыгаринских золотых приисках отнесен к категории рабочего поселка.

29 декабря 1941 г. опубликован указ президиума Верховного Совета СССР «О военном налоге». При годовом заработке рабочих и служащих до 1 800 руб. налог составлял 120 руб., свыше 24 000 руб. - 2 700 руб. Колхозники уплачивали налог в размере от 150 до 600 руб. в год с каждого члена хозяйства. Освобождались от военного налога военнослужащие, члены их семей, инвалиды, граждане не имеющие самостоятельных источников дохода старше 55 лет (жен.), 60 лет (муж.).

29 декабря 1952 г. решением Кустанайского горисполкома территория Монастырской площади (р-н телевышки) разбита на кварталы, присвоены наименования улицам: Ключевая, Луговая, Дорожная (с 1976 г. - ул. Кирова, с 2000 г. - ул. Каирбекова), Пригородная, Введенская, Северная, переулок Зеленый, переулок Дальний. Кварталам Колесных рядов присвоены номера с 401-го по 407-й, кварталам Кузнечных рядов - номера с 408-го по 410-й.

30 декабря 1940 г. в Кустанае организована школа ФЗО (фабрично-заводского обучения) на 110 человек на производственной базе МТМ, ремтреста и МТМ Наркомсовхозов с подготовкой токарей - 35 чел., электросварщиков - автогенщиков - 20 чел., литейщиков - 20 чел., слесарей -25 чел., вулканизаторщиков - 10 чел. Для учебного корпуса ФЗО освобождено здание бывшей начальной школы № 6, занимаемое областной библиотекой. Библиотеке предложено переместиться на верхний этаж Дома учителя.

В декабре 1928 г. на заседании Кустанайского окрисполкома из намеченных к затрате сумм на жилищное и коммунальное строительство по городу Кустанаю в 1929-30 гг. выделено 70 000 рублей на баню, состоящую из раздевалки, мыльной, парильной и водогрейной. Пропускная способность бани - 1 600 человек в день с функционированием 16 часов в сутки.

В декабре 1959 г. из социалистических обязательств комсомольской организации Орджоникидзевского района на 1960 год. Во всех отделениях совхозов построить спортивные площадки, а в райцентре - Дом обороны. Каждому комсомольцу отработать на строительстве по 30 часов. Создать 6 комсомольско-молодежных ферм, 13 комсомольско-молодежных тракторных бригад, 50 звеньев по выращиванию кукурузы. Вырастить кукурузу на площадях 7 000 га при урожайности 30 ц зеленой массы.