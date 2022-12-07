Как на кухне разделаться с экзотическим фруктом

Опытом поделилась наша читательница Елена. Очень полезным опытом. Сын по случаю купил кокосовый орех, привлек его фрукт своим свеженьким видом и очень сходной ценой. Заплатил 360 тенге за кокос весом 600-650 граммов. Не гигант, но семья удивилась, сколько всего полезного оказалось возможным добыть из этой экзотики.

Из кокоса уже слили сок и освободили плод от скорлупы

Инструкцией для этого дела послужил ролик из TikTok, которому, по словам Елены, они следовали довольно строго. Для начала кокос осмотрели и нашли на поверхности углубления, которые расширили и углубили ножом так, чтобы можно было через них слить сок. Слили почти прозрачную жидкость, получилось меньше трети стакана.

- Попробовала - приятная водичка со вкусом кокоса, - поделилась впечатлением Елена.

Дальше снимали скорлупу кокоса, как советовал TikTok: ручкой ножа обстукивали фрукт по окружности, по самому «экватору». И скорлупа развалилась на две части. Потом овощечисткой сняли тонкий слой мягкой коричневой кожицы. Осталось две белых половинки кокоса. Порезали их на небольшие кусочки. Измельчали миксером с насадками-ножами, чтобы превратить не в пюре, а в стружку. В стакан к мякоти добавили стакан жидкости. Кокосовый сок просто долили водой. TikTok подсказал.

Кокосовую стружку из одного ореха сушили на двух листах

Массу откинули на сито, застеленное марлей. В миску стекла белая жидкость, кокосовое молоко. С ним любители все пробовать выпили кофейку. По словам Елены, неплохо, но на любителя - вкус кокоса в напитке очень яркий.

Стакан с этим молоком на ночь оставили в холодильнике. Утром выяснилось, что жидкость расслоилась: наверх поднялся слой кокосового масла. В косметических целях, призналась хозяйка, использовать его не стали, хотя вполне можно было. Но вместе с остатками кокосового молока отправили его в тесто для булочек. Они получились тоже очень ароматными.

Сверху Елена их посыпала кокосовой стружкой. Натуральнейшей. Из той массы, что достали из миксера и отцедили, получилось ее немало: разложили слоем около сантиметра толщиной и закрыли таким образом два листа бумаги формата А4 (самый ходовой для принтера). За ночь стружка вполне высохла. На булочках уже опробована. Пришло, видимо, время делать домашние «Баунти».

Фото Елены КИРСАНОВОЙ