По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 35 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 53 года, невесте - 52;

- зарегистрированы 5 разводов, 3 из них - по решению суда;

- зарегистрированы 85 новорожденных: 49 девочек и 36 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Елизавета, Асанали, Темирлан. Самые редкие имена: Серафима, Дарьяна. Самому молодому папе - 19 лет, маме

- 20. Самому зрелому папе - 53 года, маме - 49 лет;

- умерли 55 человек: 30 женщин и 25 мужчин (в том числе 3 ребенка в возрасте до 1 года).

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 поступили 2 032 вызова, из них 805 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 370, из них 52 - к детям. Поступило 13 вызовов на ДТП. В авариях пострадал 21 человек, 19 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 4 ребенка;

- скорая помощь доставила в больницы 492 человека.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 171 человека, из них поместили 157: 147 мужчин и 10 женщин.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрировано 178 уголовных правонарушений, в том числе 71 кража, 45 мошенничеств;

- разыскано 15 без вести пропавших лиц;

- раскрыто 49 преступлений;

- зарегистрировано 10 наркоправонарушений: 4 наркопроступка, 3 факта контрабанды, 2 факта сбыта наркотических веществ и 1 факт культивирования наркосодержащих растений;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 15 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.