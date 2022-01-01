Сухой остаток. С 14 по 20 ноября
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 35 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 53 года, невесте - 52;
- зарегистрированы 5 разводов, 3 из них - по решению суда;
- зарегистрированы 85 новорожденных: 49 девочек и 36 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Елизавета, Асанали, Темирлан. Самые редкие имена: Серафима, Дарьяна. Самому молодому папе - 19 лет, маме
- 20. Самому зрелому папе - 53 года, маме - 49 лет;
- умерли 55 человек: 30 женщин и 25 мужчин (в том числе 3 ребенка в возрасте до 1 года).
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 поступили 2 032 вызова, из них 805 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 370, из них 52 - к детям. Поступило 13 вызовов на ДТП. В авариях пострадал 21 человек, 19 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 4 ребенка;
- скорая помощь доставила в больницы 492 человека.
По данным костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 171 человека, из них поместили 157: 147 мужчин и 10 женщин.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрировано 178 уголовных правонарушений, в том числе 71 кража, 45 мошенничеств;
- разыскано 15 без вести пропавших лиц;
- раскрыто 49 преступлений;
- зарегистрировано 10 наркоправонарушений: 4 наркопроступка, 3 факта контрабанды, 2 факта сбыта наркотических веществ и 1 факт культивирования наркосодержащих растений;
- за выходные дни сотрудники полиции задержали 15 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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