Об открытом участке теплотрассы во дворе дома № 8 в 9-м микрорайоне Костаная сообщил «НГ» председатель ПКСК «Уют» Бахчан ОРИМБАЕВ.

9-й мкр-н, дом № 8. Теплотрасса частично открыта, частично - с ветхой изоляцией / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Теплотрасса проходит по центру двора, изоляции почти нет, - пояснил он. - Я ее уже сам сфотографировал и отправил фото и заявку в КТЭК, ответа пока не было. Решил еще вам сообщить.

На месте корреспонденты «НГ» увидели теплотрассу среднего диаметра, которая находится между домом № 8 и детским садом. Часть изоляции на ней ветхая, частично ее нет совсем.

Ул. Шевченко, 41. На трубе во дворе дома появилась изоляция / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Две теплотрассы во дворе дома № 41 по ул. Шевченко, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК утеплили.

Вторую трубу в этом же дворе тоже закрыли рубероидом / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Мы также проверили колодец на перекрестке ул. Баймагамбетова и ул. Павлова, о котором писали 3 ноября. Ситуация не изменилась: крышка провалилась вместе с брусчаткой, только сейчас это опасное место припорошил снег.

Угол ул. Баймагамбетова и Павлова. Крышка люка по-прежнему проваливается / Фото Галины КАТКОВОЙ

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