Люди просили вернуть не имущество и деньги, а избирательное право

Установление и укрепление советская власти неотделимо от классовой борьбы. И велась она не только штыком и пулей на фронтах Гражданской войны. В период сплошной коллективизации 1928-1930 годов в нашем краю разворачивалась широкая кампания по раскулачиванию, которая сопровождалась конфискацией имущества и лишением представителей чуждого класса практически всех гражданских прав, в том числе избирательных.

Бывший дом купца Сенокосова, купленный Федором Кияткиным на деньги от продажи мельницы / Фото Ксении РЕБИК

Кулаками объявляли неугодных

При сборе семенного зерна применялись такие «методы хлебозаготовок», как аресты, тюремные заключения, высылка, конфискация всего имущества, а также бойкот, лишение права помола, покупки керосина т. д. Из справки к голощекинской (Филипп Голощекин с октября 1925-го по февраль 1933 года - глава Казахстанского крайкома ВКП) директиве известно, что за два месяца подготовки к севу было осуждено около 900 человек. В документе признается, что раскулачивание, являясь «средством понуждения выполнения хлебозаготовок, коллективизации и сбора семфондов», принимало формы не борьбы с кулаком как с классом, а с отдельными личностями. Кулаками часто объявляли всех неугодных.

В Федоровском районе дошло до того, что все школы района, курсы трактористов, избы-читальни прерывали свои занятия только из-за того, что помещения их были использованы под места заключения для выселяемых кулаков. В окружную комиссию поступило 816 заявлений жалобщиков. По одному только Федоровскому району было освобождено от выселения 444 семьи середняков, 2 семьи бедняков, 4 семьи красных партизан и 3 семьи красноармейцев. А сколько все-таки томилось в тюрьмах, было сослано в Сибирь, направлено в специальные кулацкие «резервации» - поселки закрытого типа.

Восстановить или отказать

Читаем архивные документы.

Из протокола заседания президиума Кустанайского горсовета от 19 сентября 1928 года: «Крупные торговцы-промышленники Архипов, Кияткин лишены избирательных прав. Безпалов Иван Миронович, как сын торговца, лишен избирательных прав. Давлеткадиев (Давлеткильдеев) - незначительный период занимался торговлей - в правах восстановлен».

Из протокола заседания горсовета от 12 ноября 1930 года: «Иван Грязнов задолжал 7 ц зерна как бывший владелец типографии и просообдирочного завода, ярый противник советской власти за невыполнение твердого задания и агитацию против советской власти подлежит немедленному аресту и передаче дела в суд на предмет выселения из района».

Из протокола от 11 ноября 1930 года: «Кияткина Федора (задание 21 ц), бывшего кулака, имевшего раньше мельницу, подвергнуть штрафу в 5-кратном размере».

Из протокола от 28 сентября 1933 года: «Войщев Леонид Кузьмич из семьи крупного эксплуататора, лишенного избирательных прав (отец раскулачен в 1927 году и выслан из округа), за период 5 лет честной работы, добросовестного отношения к социалистической собственности... отказать в восстановлении избирательных прав».

Включен в список лишенцев

Особый интерес вызывают хранящиеся в архивах заявления кустанайских купцов, их детей в органы власти о восстановлении их в избирательных правах.

Пример - обращение уже упомянутого выше Федора Кияткина, его заявление в Кустанайский горсовет от 15 ноября 1928 г. было зарегистрировано под номером 13. Сначала он обстоятельно излагает информацию о том, где работал - в Кустанайской промысловой кооперативной артели по переработке проса «Промышленник», «устав коей зарегистрирован в Кустанайском окружном отделе местного хозяйства 25 сентября 1928 года под № 28».

«Учредителями этой артели, состоящей из трудящихся и главным образом из числа безработных членов профсоюзов, я был приглашен в число членов артели как специалист по выработке проса, - говорится дальше в заявлении. - В то время избирательных прав я лишен не был, при получении же об этом справки 17 сентября с. г., каковую при сем прилагаю, в подписи со стороны председателя горсовета было отказано и заседанием президиума городского совета XI созыва я был, как крупный торговец-промышленник, лишен избирательных прав и включен в список лишенцев, о чем и представляю выписку названного заседания от 17 сентября 1928 года за № 31. Настоящим сообщаю горсовету, что принадлежащую мне ранее мельницу я продал в августе 1916 года, то есть еще до восстановления советской власти, с тех пор до настоящего времени всякую торгово-промышленную деятельность совершенно прекратил, о чем и предоставляю справку инспекторского пункта первого участка от 20 сентября 1928 года за № 879. Средства, полученные мною в 1916 году от продажи мельницы, я обратил на покупку дома бывшего Сенокосова, который впоследствии был муниципализирован. За все время существования советской власти я совершенно принципиально не мог и не извлекал каких-либо нетрудовых доходов, никакого имущества, кроме одной коровы, не имею, нахожусь в преклонном возрасте (66 лет) на иждивении своих родственников Демницких, о чем и предоставляю удостоверение квартального старосты № 128 от 19 сентября 1928 года, заверенное соответствующим образом.

Представляя при сем выписку из протокола общего собрания членов артели «Промышленник» от 11 октября с. г., ходатайствую перед горсоветом о восстановлении меня в правах голоса и предоставлении мне возможности заняться личным трудом».

Еще один документ - «Заявление гражданина г. Кустаная Уразаева З. В городскую избирательную комиссию о восстановлении избирательных прав» от 27 апреля 1929 г.

Фрагмент заявления 3. Уразаева о восстановлении избирательных прав

«Настоящим прошу президиум Кустанайского горсовета восстановить меня в правах избирательного голоса, - говорится в нем. - По спискам лишенцев в правах голоса я и моя жена Сара Уразаева значимся лишенными, но оснований и причин для лишения никаких не находится. Думаю, что лишили нас как купеческих сынов. Такое же основание считаю несправедливым, так как бывшие наши имения были нажиты нашими стариками и отцами, мы же в то время были еще только несовершеннолетние дети, даже не имели никакого участия в их коммерческих делах. Если бывшие наши имущества или имения числились на нашем имени, то эти имущества переходили только лишь по смерти наших родителей и даже дедов. Сами же мы чисто своим трудом ничего не наживали и торговлей даже и в старое время никакой не занимались. Имеющаяся мельница бывшая Уразаевых принадлежала самому отцу Галею Фаткуловичу Уразаеву, который умер в 1919 году. Отец мой жил в городе Троицке, я же находился в Кустанайском его отделении при мельнице и работал только по доверенности отца. В общественной же работе я не бывал, т. к. мои родители, по своему старому закалу проводившие всю жизнь без никакого образования, только лишь занимаясь коммерческими делами, оставили и нас также без образования, не обучая каким-либо специальностям. В силу чего и в настоящее время мы в преклонных годах, не имея возможности служить, работать и не имея никаких специальностей, находимся в крайне критическом и безвыходном положении, не имея средств на существование. При этом сами мы в настоящее время здоровьем слабы. С приходом же советской власти в г. Кустанай я состоял заведующим мельницей бывшей Уразаева и прослужил там до конца 1924 года. Я был уволен со службы по сокращению и по случаю остановки мельницы на целый год. После чего и в настоящее время нахожусь безработным. До этого же времени, с 1919 года по 1924 год, состоя на службе на мельнице, состоял также членом профсоюза пищевиков. Подтверждающие же документы мои, будучи безработным по сокращению и (из-за) увольнения со службы, были мною сданы в Кустанайский профсоюз, через контору мельнотдела. Но документов моих в настоящее время в профсоюзе не находится, ввиду того, что они утеряны во время пожара бывшего Дома профсоюза. Кроме этого, при сем прилагаю подтверждающие документы от Кустанайского фининспектора 1 участка о том что я или моя жена никаких торгово-промышленных предприятий не содержали и патента никакого не имели. На основании вышеизложенного убедительно прошу обратить внимание и удовлетворить мою просьбу. К сему З. Уразаев».

Как следует из писем, к ним прикладывалось немалое количество подтверждающих справок. Люди стремились восстановить свое избирательное право как одно из основных своих гражданских прав.