Хотел рассказать о некоторых проблемах Костаная, которые не решаются уже длительное время. Сначала о светофорах. В районе кольца Абая - Баймагамбетова - Воинов-Интернационалистов на светофоре при пересечении ул. Баймагамбетова зеленый свет горит всего 12 секунд. Люди часто не успевают перейти дорогу. При пересечении пр. Абая пешеходу дается всего 16 секунд. При этом цифры времени часто не горят совсем или высвечиваются неполные цифры.

Теперь о тротуарах. Недавно уложенная брусчатка по ул. Воинов-Интернационалистов провалена, особенно в районе кольца, уже несколько месяцев. На ул. Быковского (особенно в районе педколледжа) большие ямы на тротуаре. Около магазина «Аврора» несколько месяцев назад раскопали тротуар, но яма до сих пор не заасфальтирована. Будут ли все это делать или нет?

Александр МИХАЙЛОВ, Костанай

Комментарий

- По ул. Воинов-Интернационалистов (особенно в районе кольца на пр. Абая) устройство тротуаров не проводилось, - пояснил в ответе на запрос «НГ» руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Данияр САБИТОВ. - Строительно-монтажные работы проводились по устройству тротуаров по ул. Воинов-Интернационалистов в границах от ул. Гашека до ул. Маяковского. Улицу Быковского включили в план на 2023 год на текущий ремонт тротуаров. Касательно вопроса регулирования светофорных объектов на кольце пр. Абая - ул. Баймагамбетова - ул. Воинов-Интернационалистов сообщаю следующее. Выполнить работы по увеличению секунд зеленого света для пешеходов на вышеуказанном перекрестке не представляется возможным, так как это повлечет за собой заторы в связи с большим потоком транспортных средств.