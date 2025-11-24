Куда пойти с 24 по 30 ноября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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26 ноября,
12.00
|
«Экопатруль», Ю. Семенова, сказка, премьера
|
27 ноября,
12.00
|
«Экопатруль», Ю. Семенова, сказка, премьера
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
25 ноября,
10.00
|
«Маугли», Р. Киплинг, ертегі
|
25 ноября,
18.30
|
«Біртүп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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26 ноября,
12.00
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«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
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27 ноября,
12.00
|
«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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27 ноября,
17.00
|
«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Листопад» - персональная выставка костанайского художника Сергея Ли
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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25 ноября,
18.30
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Международный фестиваль JAZZ BOMOND - 2022.
В концертной программе:
«Уральский диксиленд» (г. Челябинск, Россия),
эстрадно-духовой оркестр (г. Кокшетау),
оркестр эстрадной и джазовой музыки (г. Петропавловск),
эстрадно-духовой оркестр (г. Талдыкорган),
концертный Big-band (г. Костанай)
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26 ноября,
15.00
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54
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24, 25 ноября,
19.00
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«Ахмет, Алихан», Е. Төлеубай, драма, премьера
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Туристское многоборье на искусственном рельефе. Открытый чемпионат области (юноши, юниоры, взрослые)
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Костанай, спортзал по ул. 5 Апреля, 74 «А»
|
24 ноября
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Футбол. Республиканский турнир памяти Х. Ержанова среди юношей 2012 г. р.
|
Костанай, «Тобыл Арена»
|
24 ноября
|
Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Актобе»
|
Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»
|
24-25 ноября, 16.00
|
Дзюдо. 13-й открытый республиканский турнир среди юношей и девушек 2006-2007 г. р. памяти Р. Сыздыкова
|
Аркалык, СК «Кайрат»
|
24-27 ноября
|
Греко-римская борьба. 5-й открытый республиканский турнир среди младших юношей 2009-2011 г. р. памяти В. П. Матвиенко
|
Костанай, ул. 1 Мая, 128
|
25-27 ноября
|
Баскетбол. 1-й тур чемпионата области среди мужских команд
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Лисаковск
|
24-27 ноября
|
Волейбол. Кубок области среди ветеранов
|
Костанай, СК «Динамо»
|
25-27 ноября
|
Волейбол. Кубок области среди девушек 2009-2010 г. р.
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
25-27 ноября
|
Смешанное боевое единоборство. Кубок области
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Костанай, Академия МВД
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26-27 ноября
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