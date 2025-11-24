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Куда пойти с 24 по 30 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20

тел.: 90-10-29, 90-11-39

26 ноября,

12.00

«Экопатруль», Ю. Семенова, сказка, премьера

27 ноября,

12.00

«Экопатруль», Ю. Семенова, сказка, премьера

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

25 ноября,

10.00

«Маугли», Р. Киплинг, ертегі

25 ноября,

18.30

«Біртүп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

26 ноября,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

27 ноября,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

27 ноября,

17.00

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Листопад» - персональная выставка костанайского художника Сергея Ли

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

25 ноября,

18.30

Международный фестиваль JAZZ BOMOND - 2022.

В концертной программе:

«Уральский диксиленд» (г. Челябинск, Россия),

эстрадно-духовой оркестр (г. Кокшетау),

оркестр эстрадной и джазовой музыки (г. Петропавловск),

эстрадно-духовой оркестр (г. Талдыкорган),

концертный Big-band (г. Костанай)

26 ноября,

15.00

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54

24, 25 ноября,

19.00

«Ахмет, Алихан», Е. Төлеубай,  драма, премьера

 

Спортафишка

Что

Где

Когда

Туристское многоборье на искусственном рельефе. Открытый чемпионат области (юноши, юниоры, взрослые)

Костанай, спортзал по ул. 5 Апреля, 74 «А»

24 ноября

Футбол. Республиканский турнир памяти Х. Ержанова среди юношей 2012 г. р.

Костанай, «Тобыл Арена»

24 ноября

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Актобе»

Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»

24-25 ноября, 16.00 

Дзюдо. 13-й открытый республиканский турнир среди юношей и девушек 2006-2007 г. р. памяти Р. Сыздыкова

Аркалык, СК «Кайрат»

24-27 ноября

Греко-римская борьба. 5-й открытый республиканский турнир среди младших юношей 2009-2011 г. р. памяти В. П. Матвиенко

Костанай, ул. 1 Мая, 128

25-27 ноября

Баскетбол. 1-й тур чемпионата области среди мужских команд

Лисаковск

24-27 ноября

Волейбол. Кубок области среди ветеранов

Костанай, СК «Динамо»

25-27 ноября

Волейбол. Кубок области среди девушек 2009-2010 г. р.

Костанай, СРК «Костанай»

25-27 ноября

Смешанное боевое единоборство. Кубок области

Костанай, Академия МВД

26-27 ноября