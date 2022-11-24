Вместо автовокзала в Костанае откроют пункт обслуживания пассажиров. Что изменится?

Автовокзал в Костанае сменил собственника. Для пассажиров не самая важная новость, ведь им нет большой разницы, какой ИП будет принимать и отправлять автобусы междугородних маршрутов. Но дьявол, как всегда, скрывался в деталях: стало известно, что кассы в старом здании будут работать только до мая 2023 года, а в здании планируют разместить... продуктовый рынок. Причем бывшая хозяйка автовокзала заявила, что летом в областном центре откроет новый пункт обслуживания пассажиров (ПОП).

В здании старого автовокзала планируют разместить продуктовый рынок / Фото Ксении РЕБИК

Как сохранить назначение?

Теперь уже бывшая хозяйка костанайского автовокзала, предприниматель Ботагоз БОПАТАЕВА рассказывает, что только на отопление здания уходило около 2 млн тенге в месяц.

- Ну а что я должна была делать? - комментирует она свое решение о продаже автовокзала. - Я обращалась к акиму города Марату Жундубаеву, просила: «Придите к нам и посмотрите, может, вы что-то для себя возьмете на заметку». Он обещал заглянуть, но так ничего и не предпринял. Я и к предыдущему акиму Кайрату Ахметову обращалась, чтобы нам хоть какую-то компенсацию от пандемийных потерь возместили. Но никому ничего не надо. Появились нерегулярные перевозчики, таксисты. Площадь автовокзала - 5 000 кв. м, 4 га земли - все это осталось никому не нужно. Представляете? Везде один ответ: это частная собственность, государство вмешаться и дать денег не может.

14 ноября на странице отдела архитектуры акимата Костаная в Instagram сообщили: смена собственника «не влечет за собой изменения функционального назначения объекта».

- Согласно генплану Костаная, утвержденному постановлением Правительства РК, участок, на котором расположен автовокзал, находится в зоне транспортной и инженерной инфраструктуры, - заявили в ведомстве. - В соответствии с правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства использование земельных участков осуществляется с соблюдением целевого назначения и зонирования территорий.

Однако позже стало известно, что на территории автовокзала должен открыться продуктовый рынок. 23 ноября здесь уже активно работали строители. Директор рынка «Саяхат» Ольга ТЕРЕХОВА рассказала «НГ», что отдел архитектуры может сильно не беспокоиться - кассы автовокзала останутся на месте. Правда, теперь Бопатаева не владеет помещением, а арендует его.

Строители расширяют автовокзал по ул. Карбышева на 4-5 м с двух сторон / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Здесь будут продавать в основном продукты питания, а на втором этаже, возможно, вещевые отделы разместятся, и кафе откроем, - описывает Терехова. - Территорию рынка мы еще планируем расширять: с двух сторон сделаем еще пристройки на 4-5 метров. Здание это позволяет. Часть касс мы снесем, часть оставим. Здесь больше окошек и не нужно. 1 декабря также откроется онлайн-касса, где будут продавать и железнодорожные, и автобусные билеты. Останутся тут лавочки для ожидания и камеры хранения. Автобусы также будут отправляться с нашей парковки. Целевое назначение менять нам не нужно. Мы постараемся сохранить всю красоту этого здания, мраморный пол обязательно оставим. Здесь, конечно, нужен очень большой ремонт. Крыша в ужасном состоянии, через которую уходит все тепло. Мы газ хотим провести сюда, потому что отопление ужасно дорогое. Процесс долгий, хотим успеть до нового года, но по возможности.

Касса, зал и комната отдыха

Ботагоз Бопатаева уже начала обустраивать новый пункт обслуживания пассажиров. Выкупила несколько квартир в жилом доме № 18 по ул. Перронной. Ремонт в нем планируют завершить до лета 2023 года. В бывших квартирах разместят кассы, диспетчерскую, зал ожидания и комнату отдыха для водителей. Работать будут 12 сотрудников. В старом здании было 126 сотрудников.

Будущее соседство с ПОП не радует хозяйку квартиры № 1 дома по Перронной, 18. Лариса МАКСИМОВА своим жильем довольна: очень высокие потолки, свежий ремонт, встроенная корпусная мебель. Логично, что договориться о цене с Бопатаевой они не смогли.

Лариса Максимова не понимает, как в жилом доме могут открыть пункт обслуживания пассажиров / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Соседей расселили буквально за 10 дней, - говорит Максимова. - Но соседи мои переехали в лучшие условия. У них там и потолки обваливались, у некоторых не было отопления, а вместо окна - заколоченные деревяшки. Но я-то в свой дом вложилась, поменяла проводку, заказала мебель, сделала ремонт. Меня все устраивало, я здесь 25 лет живу. Что мне дадут взамен, малосемейку на КСК? У соседей проводка ужасная, я переживаю, что в любой момент может вспыхнуть.

Бопатаева успокаивает: проводку поменяет, проблемы с отоплением устранит, а квартира Максимовой ей не очень-то и нужна. Достаточно той площади, что выкупила ранее.

Есть и другой нюанс: пункт обслуживания пассажиров, по сути, разместится в жилом помещении.

- Если здесь будет автовокзал, здесь будут стоять автобусы, постоянно люди с баулами, а в туалет они будут ходить возле моей калитки? - возмущается Максимова. - И такая канитель будет почти круглосуточно. То есть мои жилищные условия ухудшатся.

По словам Бопатаевой, пункт обслуживания пассажиров отличается от автовокзала только тем, что в нем не должно быть медработника и детской комнаты.

Ботагоз Бопатаева выкупила почти все квартиры в доме № 18 по ул. Перронной / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Зайдите в любой кассовый пункт в Житикаре или другом населенном пункте Костанайской области, они все находятся в многоэтажных жилых домах, - объясняет предприниматель. - В Лисаковске автовокзал - на первом этаже жилого дома. Я думаю, что менять целевое назначение нет необходимости. Я уже в этом здании зарегистрировала пункт обслуживания пассажиров. Если бы это была автостанция, то была бы какая-то реконструкция. А это пункт обслуживания.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области подтвердили, что новый ПОП зарегистрирован. Насколько он соответствует требованиям, никто пока не проверял.

- Включение в реестр автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров - это услуга уведомительного порядка, - сообщила «НГ» руководитель отдела пассажирского транспорта и перевозок Гульнар БЕКМУХАМЕДОВА. - Предприниматель направляет в наш адрес уведомление о том, что он открывается как пункт обслуживания пассажиров. А мы его включаем в реестр. Соответствие требованиям стандарта и правилам проверяет инспекция транспортного контроля. В Костанае зарегистрированы три пункта обслуживания пассажиров, откуда могут отправляться автобусы: по ул. Карбышева, 131 (старый автовокзал), по ул. Перронной, 7 и Перронной, 18.

Пункт в доме № 7 по ул. Перонной - это касса в здании железнодорожного вокзала. Здесь билеты на одни направления продает ИП Муканов, на другие - Бопатаева. При этом Бопатаева планирует использовать и парковку между домом № 18 и памятником «Паровоз» для междугородних автобусов.

- Я думаю, нам разрешат ее использовать, так как здесь уже стоят городские автобусы, - аргументирует она. - Здесь сейчас три или четыре поезда в день отходят. Никто никому не мешает. Это будет удобно, что ты вышел из железнодорожного вокзала и сразу сел на автобус в райцентр. Может, и правильно раньше делали, что ставили рядом железнодорожный вокзал и автовокзал.

Автобус тронется, перрон останется

В отделе архитектуры и градостроительства акимата Костаная «НГ» сообщили, что пока ничего не знают о новом пункте Бопатаевой, а реконструкцию здания все-таки придется согласовывать с государственным органом.

- В любом случае старое здание автовокзала по ул. Карбышева должно сохранить свой функционал, - пояснила руководитель отдела Гулсара КАСЫБАЕВА. - При обращении Бопатаевой по поводу нового пункта обслуживания пассажиров мы будем изучать этот вопрос. Пока к нам никто не обращался. Мы из газет узнали, что она приобретает квартиры в доме № 18. Она должна обратиться к нам за разрешением на реконструкцию объекта. Для размещения пункта есть свои требования, должна быть площадка под парковочные места. Мы не планируем принимать какие-то меры, пока нарушений нет. Если выяснится, что объект используется не по целевому назначению, то будем принимать меры.

Ботагоз Бопатаева комментирует ситуацию кратко: если возникнут сложности, продаст отремонтированные квартиры и пункта обслуживания пассажиров уже не будет.

- Уже все пишут об этом автовокзале, хотя бы кто-нибудь связался с нами из госорганов, чтобы хоть как-то нам помочь, - резюмирует Бопатаева. - Заняли позицию: ты меня не трогай, я тебя не трону. И сидят. А что будет завтра с людьми?

Не надо быть Вангой, чтобы предположить: в следующем году пассажирам придется на ходу адаптироваться к тому, как меняется рынок междугородних перевозок. Еще более вероятно - возрождать старый автовокзал с его огромными площадями уже вряд ли кто-нибудь будет. Слишком уж это невыгодно.