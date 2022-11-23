…аргументы в пользу субсидий привели костанайские животноводы

МСХ озвучило новые параметры финансовой помощи тем, кто занимается разведением скота и птицы. Они таковы, что хозяева крупных молочно-товарных ферм, например, восприняли их как проект отмены большей части господдержки. О чем и сказал 18 ноября на встрече с коллегами в палате предпринимателей директор ТОО «Сарыагаш» Утеген МУРТАЗИН, который модерировал мероприятие. И логика этих вроде бы узкоспециальных изменений такова, что потребителям молока тоже радоваться нечему.

Современное молочное производство - это оборудование, породистый скот, технологии / Фото agroprom.kz

Исключение для баранов

Обсуждение начали с субсидий на покупку племенного скота. Эта мера призвана помогать предпринимателям улучшать генетический потенциал продуктивных животных: чтобы лучше доились, плодились, в весе прибавляли. Прежде приоритет был за импортом, а теперь министерство предлагает не только уравнять закупки зарубежного скота с отечественным, но и ставит ограничения по сумме. 50% от стоимости телки молочной породы, но не более 300 тыс. тенге. Мясные - не более 200 тысяч. Исключение сделали для баранов, зарубежный самец субсидируется суммой до 150 тыс. тенге, а отечественный - лишь 20 тыс. Почему? Потому что в стране нет выбора элитных производителей, а свежая породная кровь, классное племя требуются.

Костанайские молочники недоумевают, почему для них эта логика в МСХ выключается, особенно в такой момент, как сейчас.

- По-прежнему лучшая генетика в нашей отрасли - это Западная Европа и США, - сказал Муртазин. - Нам срезают здесь субсидии, тогда как сейчас доставка животных оттуда осложнилась и подорожала значительно. Если в прошлом году фура из Европы обходилась нам примерно в 8 000 евро, то сейчас вдвое больше. Объезды РФ, Беларуси, Украины, вынужденно добавилась доставка морем... Нет, мы категорически против этого предложения министерства.

Про больших и маленьких

Очень значимое изменение в перечне товарно-специфических субсидий - уравнивание ппроизводителей молока в получении денежной поддержки. Если раньше суммы варьировались от 45 до 20 тенге за килограмм в зависимости от уровня фермы, количества поголовья, то предложено всем давать по 20 тенге. Правда, для предприятий, реализующих инвестпроекты, в первые 7 лет работы намерены все-таки оставить выплату 45 тенге.

Цены на самое обычное молоко в магазинах покупателей удручают / Фото Галины КАТКОВОЙ

Модератор встречи представлял консолидированное мнение тех, у кого на современных МТФ содержится более 600 коров. Их мнение по поводу этого изменения резко отрицательное.

- В сельском хозяйстве нет отрасли более трудо- и энергозатратной, и при этом малоприбыльной, чем молочное производство, - заявил Муртазин, - рисков - море. Дефицит и стоимость кормов, подверженность скота инфекциям, стоимость ветпрепаратов и так далее. Мы несем убытки на каждом литре от 10 до 15 тенге. Без адекватной поддержки отрасль окончательно станет непривлекательной для бизнеса. Сейчас мы за прежние параметры субсидирования.

Но, кроме крупных, есть и маленькие хозяйства, которые занимаются молоком и хотели бы расшириться. Их на встрече представляли предприниматели из районов, которые упрекали «больших» в том, что они тянут одеяло на себя. Ведь есть и КХ, которые доят не разнопородное деревенское стадо, а потратились на покупку высокопродуктивных симменталок и нуждаются в финансовой поддержке не 35 тенге, а 45. Вот такое уравнивание их устроило бы. Они же замолвили слово за личные подсобные хозяйства, которые надо тоже субсидировать, ведь люди в селах перестают держать скот, а молочные заводы рассчитывают на сырье от них.

- Справедливости ради - затраты на крупных МТФ и в небольших хозяйствах существенно разнятся, - отметил управляющий директор компании «Бек+» Степан ТЕН. - Та же кормовая себестоимость, например. 50 голов с весны до осени можно пасти. А стадо в 600 голов - только на стойловом содержании, запасы кормов полуторагодичные обязаны быть, то есть затраты сделаны сегодня, а отобьются деньги послезавтра. И качество кормления у нас должно быть совершенно другое, вы же понимаете.

- Коллеги, мы совершенно не против, чтобы всем давали по 45, - добавил Муртазин, - действительно, тогда и на малой ферме можно механизировать процессы, оборудование современное покупать. Но сегодня надо спуститься с неба на землю, нас всех пока что намерены лишить денег.

Что касается инвестпроектов, а это, прежде всего, строительство новых МТФ и модернизация действующих, то этих проектов нет. За созданием современного бизнеса в казахстанском молочном секторе никто в очередях давно не стоит. Как раз потому, что организация именно молочной фермы требует одномоментно огромных вложений - надо ведь строить разом и коровник, и телятник, и родилку, и доильный цех... Так что на субсидиях здесь государство реально сэкономит.

Мы повернемся

Между тем в стране дефицит сырого молока. Объемы поставок с подворий, фигурирующие в отраслевой статистике, - дутые, как и количество дойного скота, утверждают предприниматели. Тот же Муртазин привел пример по родным Перелескам - селу в Денисовском районе, где базируется его МТФ. Если десять лет назад общественное стадо состояло из трех табунов голов по 250 КРС, то в последние годы это два жидких табунка голов по 70-80. Оно и понятно, несколько лет подряд район накрывали засухи, корма не просто очень дороги, их нет.

В феврале 2020 г. молоко того же производителя, к тому же в литровой жесткой упаковке стоило куда дешевле, чем сегодня. / Фото из архива "НГ"

Нивелировать подобные риски способно товарное производство молока, фермы, которые за счет объемов и технологий могут поставлять его на переработку бесперебойно. А МТФ не хватает.

Дефицит молока в Казахстане оценивается в 500 тыс. тонн в год, это значит, что нужно построить еще 50 современных молочных ферм на 1 000 голов каждая, писало в марте 2022 года издание eldala.kz, корреспондент которого общался с главой агрофирмы «Родина» Иваном САУЭРОМ. Цифры эти никем не опровергнуты. Тогда же Сауэр говорил, что с субсидированием отрасли правительство не должно «наделать глупостей»:

- Смотрите, что показала жизнь: белорусы взяли и подняли в 1,5 раза цены на сухое молоко. И сразу в Казахстане возникли проблемы с молоком. Никогда такого не было! Потому что натурального сырья не хватает, хоть умри.

Недавно группа костанайских животноводов в министерстве сельского хозяйства показывала расчеты и доказывала, что уменьшение субсидирования станет гибельным для отрасли, которая и так объемы производства не наращивает. МСХ вроде вняло, но на уровне премьера резоны производителей зарубили, уже известно. Хотя предприниматели убеждали, что субсидии им помогают опосредованно сдерживать цены на конечный продукт в магазинах. Снижение господдержки приведет к дальнейшему росту цен на питьевое молоко.

- Я свою позицию перед вице-министром сельского хозяйства высказывал. Надоело убеждать в очевидном, - сказал «НГ» директор ТОО «Турар» Кайрат ОСПАНОВ, - главное, все зря. Что будет? Лишение нас субсидий приведет к тому, что мы повернемся и начнем продавать молоко в РФ, например, предложения оттуда есть, курс рубля подходящий, логистика тоже. Я общаюсь с коллегами из СКО, Павлодара, у них похожие мысли. Понимаете, мы патриоты, но не батраки же, которых государство слышать не хочет. От нас на российские заводы пойдет сырое молоко, а оттуда в наши магазины - продукция с добавленной стоимостью. И цена будет, уверен, куда выше, чем сейчас.