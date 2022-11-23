Красивый, вкусный, действительно солнечный

Рецепт «на вырост», то есть на следующий сезон. Но даем сейчас, так как нас не раз просили о нем, а мы все забывали, точнее, не находили местных изготовителей этой чудесной сладости. В общем, прочтите и сохраните до начала весны, до первых одуванчиков. Как начнете пропалывать дачу, так и настанет время этого варенья. Даже раньше ревеневого можно варить.

Так красиво выглядит одуванчиковый «мед»

Ко мне семейный рецепт Марины Ковальской попал наилучшим путем - дали попробовать одуванчиковый «мед». Сладость реально оказалась похожа на молодой текучий мед. При этом в нем была легкая, очень приятная кислинка, которая не давала сладости стать приторной. Прелесть, что за штука к оладушкам, сырникам, тостам, подумала я, облизнувшись и вспомнив ведра одуванчиков, которые беспощадно выбрасываю на даче.

Собственно, рецепт: «Замочить цветки одуванчиков в литре воды на ночь. Потом закипятить с лимонами, минут 5-7, предварительно порезав их на кубики вместе с кожурой. После кипячения дать постоять, пока настой не остынет. Лимон с цветками отжать хорошенько, потом кусочки и цветочки выбросить. В оставшуюся жидкость добавить 1 кг сахара (но можно добавить и 800 г). Варить в несколько этапов, тогда видно, сколько еще варить, когда остывает. Надо, как и при варке обычного варенья, добиться, чтобы лишняя жидкость выпарилась, а остался густой красивый сироп. Какой он получается, видно на фото».

Ингредиенты

400 цветков одуванчика, 2 больших лимона (или 3 маленьких), 800 г - 1 кг сахара, 1 л воды.

Фото Елены БАТАНОВОЙ