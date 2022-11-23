Как жители Костанайской области выбирали президента страны на следующие 7 лет

На очередных внеочередных выборах президента Казахстана, которые прошли 20 ноября, не было ничего, что отличало бы это голосование от предыдущего. Один и тот же фаворит, он же - действующий президент, одни и те же претензии к избирательным комиссиям на местах, такая же реакция наблюдателей и избирателей. Разве что наученные предыдущим опытом председатели участковых комиссий старались не создавать скандалов и не выгоняли наблюдателей и журналистов. Корреспонденты «НГ» побывали на избирательных участках в Костанае, Пешковке (Федоровский район) и Житикаре. И вот какие впечатления у них остались.

Костанай

Корреспондент «НГ» Георгий ГОВОРОВ успел за день обойти три участка: № 1 в КРУ им. Байтурсынова, № 21 в школе-лицее № 1 и № 3 в детской музыкальной школе. На первых двух мы наблюдали за выборами президента в 2019 году и референдумом совсем недавно - в июне 2022-го. Отправился туда специально - отследить тенденцию.

Всего же в нашем регионе, как сообщил «НГ» проголосовавший на участке № 21 аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, развернули 745 участков.

Архимед Мухамбетов проголосовал «за стабильность» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Я голосовал за стабильность, за мир и согласие между всеми национальностями, - поделился Мухамбетов. - С утра я вижу активность на избирательных участках, люди приходят активно на выборы. Организованы разные сервисы. Например, на 170 крупных участках организованы онлайн-сервисы, чтобы человек, который не нашел себя в списках избирателей, мог выйти на портал электронного правительства и узнать, где ему голосовать.

«НГ» спросила главу региона, следил ли он за предвыборной кампанией кандидатов и были ли эти выборы конкурентными.

- Задача наша - организовать участки, обеспечить их всей материально-технической базой: установили дополнительные кабинки, обновили мебель, - сказал аким. И ответил на второй вопрос: - Да, эти выборы конкурентные. Почему? Ну, кандидаты все достойные, поэтому, я думаю, справедливый выбор будет.

Тот же вопрос мы адресовали другим избирателям. Одни говорили, что активно поддерживают Токаева, другие - что голосуют за действующего президента, потому что его оппонентов просто не знают. В общем, ни один из 20 опрошенных не поддержал остальных кандидатов.

Некоторые избиратели в Костанае фотографировались с бюллетенями / Фото Георгия ГОВОРОВА

Некоторые голосующие просили членов комиссии сфотографировать, как они кладут бюллетень в заполненную урну. Педагог из медицинского колледжа в разговоре с корреспондентом «НГ» сообщила, что руководство просило ее отчитаться. Другие же опрошенные нами любители фотографий на выборах чаще всего оказывались госслужащими или работниками государственных учреждений. Все как один говорили, что делают фото для публикации в своих соцсетях.

Полицейские дежурили на площади перед облакиматом во время выборов / Фото Георгия ГОВОРОВА

В середине дня на площади перед облакиматом дежурили около десяти сотрудников полиции. Здесь запрещенная на территории Казахстана ДВК анонсировала несанкционированный митинг. Ограждать площадь не стали, ограничившись патрулями. За 20 минут корреспондент «НГ» ни одного протестующего или задержанного не заметил. При этом проход по площади ограничивать не стали.

На участках мы пытались выяснить предварительную явку избирателей. К 16 часам самая заполненная урна оказалась на участке № 3. Председатель комиссии Гульнара КУЧИКОВА сообщила «НГ», что данные по явке дать не может, хотя подсчет ее ведется.

- Да, я должна предоставлять данные, но пока я их не собирала, но много уже проголосовавших, большая часть уже проголосовала, - рассказала Кучикова и через несколько минут уточнила: - За предварительными данными обращайтесь в ГИК (городскую избирательную комиссию - «НГ»). Я просто не знаю эти данные. Мы подсчитываем явку раз в два часа. Данные по явке, которые были в 13 или 14 часов, я назвать не могу. Обращайтесь в ГИК.

Примерно такой же ответ мы получили от председателя участка № 21 Татьяны Федуловой.

Зато на участке № 1 такие данные дали: к 17.20 здесь проголосовали 1 396 человек. За оставшиеся три часа в урне появятся еще около 142 бюллетеней. Хотя независимый наблюдатель из ОФ «Еркиндик канаты» зафиксировала с 16.00 до 20.00 только 85 человек. С 7.00 до 13.00, по ее наблюдениям, проголосовали 300 человек. Получается, что около 1 000 человек пришли между 13.00 и 16.00 - как раз в тот период, когда наблюдателя фонда «Еркиндик канаты» не было на участке.

Участок № 1 разместился в «Зимнем саду» университета. В 2019-м и 2022 году подсчет голосов здесь вели на значительном расстоянии, и увидеть, какая отметка стоит в бюллетене, было практически невозможно. В первый раз ссылались на пандемию, во второй - «чтобы не мешали комиссии». Поэтому сейчас мы заранее спросили председателя комиссии Азамата ЖИКЕЕВА об условиях наблюдения за подсчетом.

- Мы ставим столы на наиболее удобной для нас площадке, чтобы комиссия могла спокойно работать, - ответил он. - Отведена специальная зона для наблюдателей, чтобы они не мешали нашей работе. Да, они не видят, где стоит галочка. Я думаю, комиссия компетентна, мы должны доверять ей.

Наблюдателям ОБСЕ разрешили смотреть на подсчет на расстоянии 1 м. Но недолго / Фото Георгия ГОВОРОВА

Однако ситуация изменилась, когда пришли наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это был уже третий визит миссии ОБСЕ. Утром здесь отработали кратксрочные наблюдатели, которые приехали следить за процессом конкретно в день выборов, в обед пришли долгосрочные: они следят за избирательным процессом уже месяц. Они же вернулись к подсчету голосов. Александр Бедрицкий и Диана-София Треву подошли поближе к столу, вслед за ними на расстоянии 1 м выстроились и другие наблюдатели. Правда, счастье длилось недолго - уже через минут 20 председатель комиссии попросил всех вернуться в отведенный для наблюдателей уголок. Поэтому смотрели, как и прежде, с приличного расстояния в несколько метров. Весь подсчет длился 1 час и 26 минут. По итогам комиссия разрешила наблюдателям ознакомиться только с итоговым протоколом, в котором 1 356 голосов отдали за Токаева.

Большую часть времени наблюдатели следили за подсчетом голосов издалека / Фото Георгия ГОВОРОВА

21 ноября наблюдатели от ОБСЕ на пресс-конференции в Астане подвергли критике президентские выборы. Как сообщает Vlast.kz, больше половины наблюдателей миссии оценили подсчет голосов как «плохо» и «очень плохо», так как есть вопросы по честности подсчета бюллетеней.

В фонде «Еркиндик канаты» также заявили о нарушениях: 13 наблюдателей удалили с участков, были зафиксированы ограничения передвижения наблюдателей, раннее начало голосования, преждевремннное подписывание бюллетеней членами комиссии и запрет на фото- и видеофиксацию.

Пешковка

Корреспондент «НГ» Андрей СКИБА посетил два избирательных участка: №№ 810 и 811.

На участке № 811 в ДК «Иволга» присутствовали представители миссии ОБСЕ Харис СОФРАДЗИЯ из США и Брендон УОЛШ из Ирландии. Они зашли на участок и практически сразу же вышли.

Наблюдатели ОБСЕ Харис и Брендон посетили избирательный участок № 811 в с. Пешковка / Фото Андрея СКИБЫ

- Как краткосрочные наблюдатели, мы осматриваем избирательные участки в день выборов, - рассказал «НГ» Харис Софрадзия. - Мы наблюдаем за открытием, голосованием на нескольких избирательных участках района. Также мы наблюдаем за подсчетом голосов на одном из участков и затем следуем за членами комиссии этого участка в территориальный избирательный участок, где ведется общий подсчет всех голосов участковых избирательных комиссий. Мы наблюдаем за этим процессом. Мы отправляем информацию в Астану, где штабная избирательная комиссия затем опубликует окончательный отчет о выборах.

Он добавил, что всего в Казахстан на эти выборы приехали около 300 наблюдателей от ОБСЕ.

На участке № 810, в Центре оказания специальных социальных услуг, в 11.30 проголосовали 228 избирателей, всего здесь зарегистрированы 812 человек. На входе избирателей встречали с музыкой. За полчаса, с 11.00 до 11.30, проголосовали около 20 человек: в основном приходили компаниями, преимущественно взрослые и пожилые.

На участке № 810 голосовали в основном взрослые и пожилые / Фото Андрея СКИБЫ

- Мы здесь присутствуем с 6 утра, участок открыт с 7 утра. В это время уже пришло несколько человек, - рассказала «НГ» председатель избирательной комиссии участка № 810 Галина ОКОЛОТ. - На участке присутствуют 3 наблюдателя: доверенные лица от партии «Аманат» и партии «Ауыл», а также непартийное доверенное лицо.

- Я зарегистрировала, что пока (в 11.23 - «НГ») на участок пришли 222 человека, - сообщила доверенное лицо от партии «Аманат», наблюдатель Любовь ДИДИК. - Замечаний к членам избирательной комиссии нет, никаких нарушений не было.

- Я проголосовал за действующего президента Токаева, - рассказал житель с. Пешковка Евгений КНЫРЬ. - Он уже был у власти, я знаю, что от него ожидать, а все остальные кандидаты мне не знакомы. По мне, Токаев лучше Назарбаева: у меня многодетная семья, и вижу, что наш президент очень много помогает в социальной сфере. А вообще, считаю, что выборы проходят честно. У нас в селе все нормально, но кое-где не выровнены дороги, не засыпают, есть также открытые канализационные люки. В целом молодцы: было темно в селе, сейчас вот освещение сделали.

Участок № 811 мы вновь посетили в 19.00.

- Всего на участке зарегистрированы 976 человек, проголосовали 780 человек, или 80% всех избирателей, - сообщила «НГ» председатель комиссии участка № 811 Татьяна ПОПКО. - На участке были люди разных возрастов, приходила и молодежь - ребята, которым исполнилось 18 лет, они голосуют впервые. Им мы дарили шоколадки «Казахстан», как и первым трем избирателям, пришедшим на участок. Как председатель комиссии, я не видела никаких нарушений со стороны членов комиссии, наблюдателей или избирателей.

Нарушений во время подсчета, начавшегося в 20.00, корреспондент «НГ» тоже не заметил - члены комиссии даже разрешили подойти ближе и посмотреть на бюллетени. Тайну голосования это не нарушает, так как личных данных избирателя на бюллетенях нет.

Во время подсчета голосов члены комиссии не закрывали обзор наблюдателям / Фото Андрея СКИБЫ

Татьяна Попко показывала каждый бюллетень и озвучивала, за какого кандидата на нем поставили галочку: «Токаев, Токаев, Токаев, Токаев...» Расстояние позволяло наблюдать подсчет голосов без помех, члены комиссии не закрывали спинами обзор. Напомню, такие нарушения правил подсчета голосов я наблюдал на участке в СШ № 115 в Костанае во время парламентских выборов 10 января 2021 года, референдума 5 июня 2022 года.

В итоге на избирательном участке № 811 такой результат голосования:

- за Касым-Жомарта Токаева - 672 голоса (95%),

- за Каракат Абден - 4 (0,5%),

- за Нурлана Ауесбаева - 3 (0,4%),

- за Жигули Дайрабаева - 2 (0,2%),

- за Мейрама Кажикена - 8 (1%),

- за Салтанат Турсынбекову - 17 (2,4%).

Остальные 74 бюллетеня признали либо испорченными, либо избиратели на них проголосовали «против всех». Сколько было последних, председатель комиссии не уточнила.

Житикара

День выборов, как правило, начинается задолго до, и даже не с раннего утра, когда тракторы спешат почистить дороги, тротуары...

Житикара, утро 20 ноября. Центральные внутриквартальные дороги почистили техникой почти до асфальтного полотна, при этом оставили высокую снежную насыпь у поворотов к более узким тротуарам. На этот утренний пейзаж обратила внимание не только корреспондент «НГ» Сауле КУАНБЕК, но и один из ее собеседников.

Базылбек Жармухамедов был доверенным лицом кандидата в президенты Жигули Дайрабаева / Фото Сауле КУАНБЕК

- Дорогу почистили, тротуары нет, - говорит общественный деятель Базылбек ЖАРМУХАМЕДОВ.

Базылбек Калиевич одним из первых проголосовал на своем избирательном участке в 5-м микрорайоне. Отсюда же и началось его наблюдение за выборным процессом, но уже в качестве доверенного лица кандидата в президенты Жигули Дайрабаева. За первые 40 минут он подсчитал, что отдали свои голоса около 40 избирателей. Как правило, люди старшего поколения, для которых ответственность - не просто слово.

- А как же? Я всегда хожу на выборы, - чуть позже скажет «НГ» 83-летний житикарнец Вашкан ШАРИПБЕКОВ.

Жармухамедов - член партии «Ауыл». В электоральный период представлял в Житикаринском районе своего однопартийца. За него же и отдал голос, хотя признался, что кандидатура была «слабой».

- Не думаю, что наш Жигули выиграет, - поделился он.

На съезде партии Базылбек Калиевич голосовал за другого. Но партия выбрала, поэтому нужно было поддержать.

- Старались, чтобы наш кандидат получил как можно больше голосов, - рассказал Жармухамедов о той задаче, которая стояла перед доверенными лицами от партии «Ауыл». - Расклеивали листовки, проводили встречи, делали публикации в Facebook, Instagram.

Были ли эти встречи с участием большого количества избирателей, собеседник не прокомментировал, сделав лишь отсылку на социальные сети. Но озвучил вопросы, которые на этих встречах задавали сельчане:

- Государственная поддержка не охватывает мелкое хозяйство и личное подсобное хозяйство. Все время идет лоббирование интересов крупных производителей. Их представители сидят в Парламенте. Мелкие хозяйства никто не представляет...

Житикаринский активист надеется, что избранный президент распустит правительство, которое он считает главным лоббистом крупных производителей. Субсидии им увеличивают, при этом себестоимость продукции на рынке не снижается. А для ЛПХ субсидия предусмотрена только в случае их участия в кооперативе, но компенсация будет в 2 раза ниже, чем для латифундистов.

Вот оно, поле непаханное для кандидатов. Вот где можно было побороться за реальные голоса избирателей. Но результаты нынешних выборов (впрочем, как и всех других) были настолько очевидны, что не было даже иллюзии борьбы. А вспомните, как активизировались до начала электоральной кампании бывалые политические деятели. Но в тот момент, когда критика действующей власти была необходимой, они уступили трибуну другим, никому не известным...

- Все-таки Токаев выиграет, - добавил Жармухамедов. - Я не думаю, что он наберет 96%, но 69% - вполне реально. Тогда это будет честно.

Касым-Жомарт Токаев по факту получил 81,31%. Это, конечно, не 96%, но и не «честные» 69%. Сила привычки...

По привычке прошел выборный процесс и в Житикаре. Привычные лица на избирательных участках - его члены и наблюдатели, которые четко знают, что и когда нужно делать. Привычный регламент: самодеятельные выступления, детям - подарки, впервые голосующим - шоколадки. На 32 участках работали около сотни доверенных лиц и наблюдателей.

Житикара. На краю стола неиспользованные бюллетени - по протоколу их должно быть 325 / Фото Сауле КУАНБЕК

- Выборы прошли без происшествий, в штатном режиме, - отметил председатель Житикаринской районной избирательной комиссии Жаксылык ДАРБАЕВ.

Житикара по привычке дает неплохие результаты - порядка 85% явки избирателей, которых в районе чуть больше 27 тысяч. Но политическая активность не отмечается, о чем говорил и Базылбек Жармухамедов.

В Казахстане в целом все по привычке: там, где жители активно выражают гражданскую позицию, в итоге небольшие показатели, а там, где низкая активность и высокая лояльность, озвучивают высокие цифры по явке и голосам в поддержку главного кандидата.

Большое видится на расстоянии - это факт. Как и то, что, когда долго смотришь на одно и то же, взгляд получается каким-то замыленным. Но все же виноват в этом не смотрящий, а тот, кто организовал представление...