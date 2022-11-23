О трех больших пакетах с мусором, которые лежат во дворе дома № 55 по ул. Байтурсынова, сообщила «НГ» жительница Костаная Асель РАХИМОВА.

Ул. Байтурсынова, 55. Пакеты с листьями явно лежат здесь не один день

- Часто хожу мимо этого двора, недавно заметила три больших черных пакета, - пояснила она. - Один лежит прямо на детской площадке, еще два - возле дома. Кстати, в этом доме находится отдел ЖКХ. Когда пригляделась, оказалось, что в пакетах - осенние листья. Видимо, не выбросили после субботника.

Еще один мусорный пакет - на детской площадке

Как убедились на месте корреспонденты «НГ», в трех пакетах действительно куча осенних листьев. Пакеты припорошены снегом и явно лежат здесь не один день. При этом рядом почти пустые мусорные контейнеры.

Ул. Шевченко, 41. Старые доски все еще лежат во дворе

Свалку во дворе дома № 41 по ул. Шевченко, о которой «НГ» писала две недели назад, все еще не убрали.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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