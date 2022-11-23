А вы все манник да манник?

Про велосипед - это от автора рецепта Ирины, которая «изобрела» сладкую выпечку из остатков завтрака сынишки. А осталась недоеденной манная каша со сливочным маслом. Ирина пофантазировала и получилось у нее выдать на-гора нечто, что весьма отличалось, например, от привычного манника.

Сначала этот пирог к чаю и кофе был просто кашей

Основа вроде бы похожа - манная крупа, точнее, уже готовая каша, и мука, но к этому немало авторских добавлений.

Яйца смешать с сахаром, слегка взбить, добавить манную кашу, перемешать, добавить соду, гашенную уксусом, муку и шоколадную крошку. Должно получиться густоватое тесто.

- Количество муки в нем зависит от того, насколько густой была каша, - комментирует Ирина, - и количество сахара тоже, некоторые ведь любят кашу послаще.

В шоколадную крошку ею был превращен пористый молочный шоколад. Но она, как автор рецепта, считает, что вполне подойдут изюм, другие сухофрукты, орехи. А можно ничего не добавлять.

Печь пирог при 180 градусах 25-30 минут (в зависимости от духовки) до красивой карамельной корочки. Готовность проверить деревянной шпажкой/зубочисткой. За выпечкой поглядывайте - в зависимости от того, как румянится, вам, возможно, понадобится переместить форму в духовке снизу вверх или наоборот.

Готовый, но еще горячий пирог часто проколоть шпажкой или зубочисткой, пропитать горячим молоком с сахаром. Можно молоко смешать со сгущенным молоком.

Остудить выпечку, присыпать сахарной пудрой или покрыть глазурью, чтобы замаскировать отверстия, через которые пропитывали пирог.

- У меня была готовая магазинная вишневая глазурь Dr.Oetker, - говорит Ирина, - я смешала концентрат с горячим молоком, развела чуть жиже, чем было написано на пакетике, ею же и пропитала пирог. Мои домочадцы и соседка сказали, что вкусно. Я была на диете, не пробовала. А потому, когда буду полноценным едоком, сделаю такой пирог еще раз, но уже с шоколадной глазурью.

Ингредиенты

Готовая манная каша - 300 г, яйца - 2 шт., сахар - 3 ст. л., сода - 1 ч. л., мука - 1,5-2 ст., шоколадная крошка - 50/100 г. Для пропитки: молоко горячее - 150 г, сахар (сгущенное молоко) по вкусу.

Фото автора рецепта