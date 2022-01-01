По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировала брак 31 пара. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 47 лет, невесте - 50;

- зарегистрированы 5 разводов, 3 из них - по решению суда;

- зарегистрированы 67 новорожденных: 36 - девочек и 31 мальчик. Самые популярные имена малышей - Алан, Амирхан. Самые редкие имена - Ермак, Арнэлла, Вильгельм, Абдель-Азиз, Архан. Самому молодому папе - 19 лет, маме - 19. Самому зрелому папе - 49 лет, маме - 40.

- умерли 37 человек: 17 женщин и 20 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 2 059 вызовов, из них 874 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 399, из них 57 - к детям. Поступило 17 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 22 человека, 17 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 3 ребенка.

- всего скорая помощь доставила в больницы 486 человек.

По данным останайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 185 человек, из них поместили 171: 153 мужчины и 18 женщин.

По сведениям пресс-службы ДП:

- разыскано 11 без вести пропавших лиц;

- раскрыто 54 преступления;

- зарегистрировано 10 наркоправонарушений, 5 наркопроступков, 3 факта сбыта наркотических веществ и 2 факта культивирования наркосодержащих растений;

- за выходные сотрудники полиции задержали 37 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.