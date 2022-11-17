Куда пойти с 17 по 23 ноября
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
18 ноября,
18.30
|
«Сұлтанның аты - сұлтан», С. Ваннус, комедия, реж. Б. Абдураззаков
|
23 ноября,
10.00
|
«Бұртима», М. Супонин, ертегі
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
18 ноября,
18.30
|
«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма
|
19 ноября,
12.00
|
«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
|
19 ноября,
17.00
|
«Плаха», Ч. Айтматов, драма
|
20 ноября,
12.00
|
«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка
|
20 ноября,
17.00, 19.00
|
«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
|
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
Персональная выставка костанайского художника Сергея Ли «Листопад»
|
В течение месяца
|
«В мире нарисованных животных» - выставка работ учеников частной школы им. Л. И. Русина
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
25 ноября,
18.30
|
Международный фестиваль «JAZZ BOMOND - 2022».
В концертной программе:
«Уральский диксиленд» (г. Челябинск, Россия),
эстрадно-духовой оркестр (г. Кокшетау),
оркестр эстрадной и джазовой музыки (г. Петропавловск),
эстрадно-духовой оркестр (г. Талдыкорган),
концертный Big-band (г. Костанай)
|
26 ноября,
15.00
Спортафишка
|
Что
|
Где
|
Когда
|
Бокс. Республиканский турнир среди старших юношей 2006-2007 г. р. памяти А. Мирошниченко
|
Костанай, ул. Гашека, 1/4
|
17-18 ноября
|
Футбол. Открытый областной турнир «Я выбираю спорт» среди юношей 2012-2013 г. р.
|
Костанай, «Тобыл Арена»
|
17-18 ноября
|
Казак куреси. Республиканский турнир памяти И. Алтынсарина
|
Тобыл, СК «Астана»
|
17-19 ноября
|
Шахматы. Чемпионат области среди мужчин
|
Костанай, Шахматный клуб
|
17-20 ноября
|
Гиревой спорт (ДВ). Открытый чемпионат области
|
п. Озерный, Костанайский р-н
|
18-20 ноября
|
Теннис. Республиканский юношеский турнир «Зеленый мяч»
|
Костанай, Теннисный центр
|
18-20 ноября
|
Волейбол. Кубок области среди мужских команд
|
Костанай, СК «Динамо»
|
18-20 ноября
|
Таеквондо. Чемпионат области среди взрослых
|
Костанай, ул. Текстильщиков, 9
|
19-20 ноября
|
Баскетбол. Чемпионат Казахстана среди мужских команд. Национальная лига. «Тобол» - «Барсы-Атырау»
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
20 ноября, 17.00.
21 ноября, 19.00
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