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Куда пойти с 17 по 23 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

18 ноября,

18.30

«Сұлтанның аты - сұлтан», С. Ваннус, комедия, реж. Б. Абдураззаков

23 ноября,

10.00

«Бұртима», М. Супонин, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

18 ноября,

18.30

«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма

19 ноября,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

19 ноября,

17.00

«Плаха», Ч. Айтматов, драма

20 ноября,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка

20 ноября,

17.00, 19.00

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Персональная выставка костанайского художника Сергея Ли «Листопад»

В течение месяца

«В мире нарисованных животных» - выставка работ учеников частной школы им. Л. И. Русина

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

25 ноября,

18.30

Международный фестиваль «JAZZ BOMOND - 2022».

В концертной программе:

«Уральский диксиленд» (г. Челябинск, Россия),

эстрадно-духовой оркестр (г. Кокшетау),

оркестр эстрадной и джазовой музыки (г. Петропавловск),

эстрадно-духовой оркестр (г. Талдыкорган),

концертный Big-band (г. Костанай)

26 ноября,

15.00

Спортафишка

Что

Где

Когда

Бокс. Республиканский турнир среди старших юношей 2006-2007 г. р. памяти А. Мирошниченко

Костанай, ул. Гашека, 1/4

17-18 ноября

Футбол. Открытый областной турнир «Я выбираю спорт» среди юношей 2012-2013 г. р.

Костанай, «Тобыл Арена»

17-18 ноября

Казак куреси. Республиканский турнир памяти И. Алтынсарина

 Тобыл, СК «Астана»

17-19 ноября

Шахматы. Чемпионат области среди мужчин

Костанай, Шахматный клуб

17-20 ноября

Гиревой спорт (ДВ). Открытый чемпионат области

п. Озерный, Костанайский р-н

18-20 ноября

Теннис. Республиканский юношеский турнир «Зеленый мяч»

Костанай, Теннисный центр

18-20 ноября

Волейбол. Кубок области среди мужских команд

Костанай, СК «Динамо»

18-20 ноября

Таеквондо. Чемпионат области среди взрослых

Костанай, ул. Текстильщиков, 9

19-20 ноября

Баскетбол. Чемпионат Казахстана среди мужских команд. Национальная лига. «Тобол» - «Барсы-Атырау»

Костанай, СРК «Костанай»

20 ноября, 17.00.

21 ноября, 19.00