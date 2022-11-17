Группа «Сны Джо» теперь играет поп-рок на улицах Казахстана. О чем говорят музыканты?

С 21 сентября в Костанайскую область въехали сотни россиян. Среди них - музыканты из поп-рок-группы «Сны Джо» Евгений ИСЛЯМОВ и Анита ГУЛАМ. Они приехали из Санкт-Петербурга и теперь поют в Костанае. Поют как известные хиты, так и собственные песни. Пока было относительно тепло, выступали на улице, возле ТЦ «MART». «НГ» поговорила с Евгением и Анитой о переезде, творчестве и конкуренции.

От Т9 до цензуры

Евгений и Анита родом из Казахстана. Она из Петропавловска, он из Костаная, но познакомились они уже в Питере.

Фото из личного архива

- Я помню, как мы придумывали название, у нас был мозговой штурм, - говорит Ислямов. - Изначально мы дважды выступили под названием Wonder Makers, или в переводе «Чудотворцы». Но это название было тяжело произносить со сцены. Каждый участник нашей группы пытался предложить свой вариант. Все что-то пытались придумать, а я к этому отнесся очень отстраненно. В группе часто бывает, что один дотошный, второй разгильдяй, третий юморист, а четвертый философ. Я, не глядя, натыкал буквы в телефоне, создавая видимость, что я участвую в выборе названия. А Т9 отформатировал эту несуразицу в «Сны Джо». Наш гитарист, включив внутреннего философа, объяснил: «А вы знали, что Курту Кобейну, Фредди Меркьюри являлся Леприкон из «Трассы 60» под именем Джо? А мы типа озвучиваем его сны». Меня тоже часто называли Джо, сокращенно от Женя. Да и песни я обычно пишу по ночам. А юморист наш отметил, что на груди классно будет расписываться: на одной - Сны, на другой - Джо.

В Костанай музыканты вернулись по нескольким причинам. Во-первых, у Евгения здесь друзья и родственники. Во-вторых, здесь лояльнее к творчеству.

Анита Гулам и Евгений Ислямов приехали в Костанай, чтобы сбежать от цензуры / Фото Ксении РЕБИК

- К сожалению, в России сейчас очень много цензуры, - отмечает Ислямов. - И я боюсь, что эта цензура будет все больше усугубляться. Хотя у нас песни не прямо про то, что происходит в мире. Резюмируя, в Казахстан мы приехали из-за цензуры и возможности свободно путешествовать. У меня родственники живут в Италии. Сначала мы не могли с ними увидеться из-за ковида, теперь - из-за спецоперации.

Границу Казахстана прошли спустя 10 дней после объявления мобилизации, без особых проблем и длинных очередей. Переживали за собаку, но на нее никто не обратил внимания.

«А что для тебя хорошо?»

Евгений рассказывает, что его песни в основном о светлых вещах: о любви, о смелости, о воодушевлении. Единственное исключение из репертуара - песня «Жить одним днем». Она так выбивалась из общей картины творчества группы, что в итоге не вошла в альбом музыкантов. Кстати, всего у группы уже три альбома: «Чудо», «Грани», «Кто, если не мы?».

Фото из личного архива

- Для меня всегда творчество - это способ поднять себя на ноги, - рассуждает Ислямов. - Когда человек страдает, он пишет песни, стихи... Грубо говоря, ты углубляешься в стихотворения, и в этот момент тебя способна вытащить какая-то мелочь. Потом в конце дописываешь строчку «но все будет хорошо». Этой строчке хочется верить. У меня в жизни так это работает.

Текст песен и основную музыку сочиняет Евгений. С аранжировкой песен помогают все участники группы. Каждый вкладывает в песню часть своего восприятия музыки.

- Если бы сейчас я принес старые песни в новый состав нашего коллектива, то это, наверное, были бы совсем другие песни, - отмечает Ислямов. - Большинство их в нашем творчестве написано в промежутке между 4 и 6 часами утра. Очень часто ты сидишь в комнате, тебе одиноко, хочется встать и уйти в другую комнату, где все хорошо. Ты думаешь: а что для тебя хорошо? И начинаешь представлять образ или человека. Дальше остается выразить это в тексте, зарифмовать или просто напеть. Главное, не забыть уже придуманный текст, но для этого на телефоне есть диктофон. Или ты написал три строчки и пытаешься дописать четвертую. Я называю этот процесс «ежиков рожать». Так хуже получается, обычно такие тексты отправляются в стол.

Свои тексты Евгений показывает Аните, которая иногда выступает в роли редактора.

- Он приносит готовую песню, поет мне ее, сразу слезы и сопли, - отмечает Анита. - Я редко когда говорю что-то переделать. Иногда отдельные слова меняю, по мелочам, чтобы поэтичнее звучало.

Бизнес и небольшая «мафия»

В Питере культура уличных музыкантов, конечно, отличается от костанайской. В первую очередь конкуренцией. Бороться приходилось не только за внимание прохожих, но и за место с другими музыкантами. Заработок от выступления к выступлению разнится. Минимальная сумма, которую группа заработала за 2 часа выступления в Санкт-Петербурге, - 65 рублей, максимальная - 65 000. Зависит это от сезонности, от аппаратуры и подготовленности.

Фото из личного архива

- Ругаться с полицейскими и музыкантами умеем на профессиональном уровне, - шутит Анита. - В Питере есть группа в «ВКонтакте», где общаются все уличные музыканты. И там бронируются место и время. Хотя бывают такие дни, когда кто-то может занять твое место. Почему? Потому что может. Часто у таких людей есть договоренность с полицейскими, которым он может позвонить и попросить прогнать конкурентов.

- На самом деле, это настоящий бизнес, и даже есть своя небольшая «мафия», - добавляет Евгений. - Но для них это основной род деятельности. То есть это история про творчество и про бизнес. У этих людей заранее запланирован репертуар, у них выверено, какая песня сколько принесет денег. Одни и те же шутки. Они стабильно играют по несколько часов, сменяют друг друга, как на работе.

Реакция зрителя всегда разная, но не всегда адекватная. Евгений вспоминает, как песню группы «Кино» исполнял в блюзовой аранжировке: «Белый снег, серый лед // На растрескавшейся земле...» Оригинальность кавера не понравилась одному из зрителей, который «под впечатлением услышанного и под градусом выпитого» подбежал и выбил стойку с микрофоном, попытался подраться с музыкантом.

- Благо я мальчик большой, сильный, смог оттолкнуть его, - вспоминает Ислямов. - А вообще, много прикольных историй можно вспомнить. Однажды мы играли песню «Чудо» на Сенной площади, в конце раздался фейерверк. Где-то неподалеку свадьба была. А однажды мы играли песню «Чудо», и на последнем припеве зажглись фонари по всему Питеру. Тоже было волшебно. А в один прекрасный день мы играли песню «Чудо», и пожилая пара, которая еле двигалась, резко остановилась и начала танго танцевать. Как-то мы также играли песню «Чудо», когда на площадь начали заезжать огромные машины. На следующий день там все огородили и начали строительство часовни.

На улицах Костаная

В Костанае хоть и меньше конкуренция, но тоже есть свой чат с расписанием выступлений. Только вместо «ВКонтакте» наши используют WhatsApp.

- Выступление на улице в Костанае оказалось максимально приятным: и мы не ожидали такого скопления людей, и зрители не ожидали нашего концерта, - отмечает Анита. - Собралась большая толпа зрителей, это очень похоже на обстановку в Питере. Но для Питера это более обыденно. Здесь мы получили огромный отклик, люди были удивлены. Жаль, что здесь сложно выступать на улице из-за погоды.

С репертуаром в Костанае проблем не возникло. Первая песня нейтральная, а дальше подстраиваются под настроение слушателей. Как оказалось, некоторые костанайцы могут подпеть и авторским песням Евгения.

- Мы в одном заведении играли нашу песню «Глаза», и оказалось, что девушка фанатела от этой песни в Крыму, но не знала, кто ее исполнял, - рассказывает Евгений. - Когда мы здесь решили ее сыгрпать, она подошла к нам и поинтересовалась, кто автор песни. А я говорю: «Ну, автор я!» Наши песни костанайцы могут знать, но не догадываться, что мы их авторы.

В Костанае «Сны Джо» пока заняты налаживанием быта. Но Евгений уже начал писать новую песню. На момент записи интервью уже были написаны 8 строчек. Музыканты хотят получить в Казахстане вид на жительство, планируют путешествия.

- Костанай изменился, я здесь не был с 2015 года, - отмечает Евгений. - Удивились латинице в казахских надписях. Наш знакомый, коренной москвич, всю дорогу пытался учить фразы на казахском и был сильно удивлен, когда на заправке с ним заговорили по-русски. Из проблем могу отметить разметку на дорогах, иной раз сложно понять, есть здесь двойная сплошная или нет. Анита занимается флористикой и дрессировкой собак, но пока в это не углублялась в Костанае. А я в Питере увлекался разработкой 3D-печати, но здесь эта сфера не особо развита, нет инфраструктуры.

«Сны Джо» сами характеризуют себя как «поп-рок с душой Питера». Они уверены, что выражается эта душа в неприкрытой искренности эмоций в песнях и возможности своего видения песен, которые они играют.

- Конечно, мы хотели бы вернуться в Питер, - говорит Ислямов. - В Питер да, в Россию нет. Местные Петропавловск называют Питером, но этот город немного мрачный. Питер всегда был культурной столицей, даже если мы будем жить в другом месте, где-нибудь в Словении, там ведь тоже знают, что такое Питер. Мы тешим надежду, что в России все, так или иначе, будет хорошо. Но не хотим тратить свою энергию и время на то, чтобы сидеть и ждать этого будущего «хорошо». Цензура запрещает нам влиять через песни, поэтому мы предпочтем потратить жизнь на более важные моменты: на создание семьи, на новые песни и новые концерты.